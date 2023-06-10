شكرا لقرائتكم خبر عن باليه "بحيرة البجع" على المسرح الكبير بدار الأوبرا بداية من 20 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة عرض "باليه بحيرة البجع"، بداية من يوم 20 يونيو ولمدة أربعة أيام لينتهى فى 23 يونيو، وذلك بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى وتبدأ الحفل في الثامنة مساء.

باليه بحيرة البجع أحد أهم الباليهات الكلاسيكية ذات الأربعة فصول وتدور قصته حول الأمير الحزين سيجفريد بسبب إلحاح والدته لإيجاد الفتاة المناسبة للزواج لتصبح أميرة البلاط، على أن يتم ذلك فى حفل عيد ميلاده وبعد جدال معها بسبب رفضه الزواج بالطريقة التقليدية دون حب متبادل يقرر الأمير ترك البلاط والخروج إلى حديقة القصر، حيث يجذب انتباهه سرب من البجعات، ويقرر ملاحقته.

ويفاجأ بتحول البجعات إلى أميرة ووصيفاتها اللاتى ينتبهن إلى وجود غريب، وبعد اطمئنان الأميرة البجعة تروى له حكايتها فنعرف أنها تدعى أوديت سحرها فون روثبارت لسبب مجهول لتصبح بجعة في النهار وأميرة في الليل ولا يزول سحرها، إلا إذا تعرضت لقبلة حب صادقة، فيفتتن بها الأمير سيجفريد ويعدها بتقديمها إلى أمه في حفل عيد ميلاده ليتزوجها إلا أن هذا المشهد الرومانسي ينقطع بظهور الساحر فون روثبارت المفاجئ فيحاول الامير قتله لكن أوديت تمنعه لأن ذلك يعنى بقاءها بجعة للأبد وفى الفترة التى تسبق الحفل وخوفا من زوال السحر يقوم روثبارت باختطاف أوديت وحبسها فى قصره، ويسحر ابنته أوديل لتشبه الاميرة أوديت تماما مع اختلاف لون ملابسها وذلك بهدف خداع الأمير الذى يعد أوديت المزيفة بالزواج لكنه يكتشف الخدعة وينطلق باحثا عن أوديت الحقيقية ويصل الى زنزانة محبوبته فى القصر المسحور فيتحول الساحر إلى طائر عملاق مخيف ينجح الامير فى القضاء عليه وحينها يبدأ انهيار القصر فيهرب الأمير مع حبيبته ليتزوجها ويخلصها من السحر.

جدير بالذكر أن باليه بحيرة البجع عرض لأول مرة عام 1887 على مسرح البولشوى بموسكو، ويعد أحد أبرز عروض فرقة باليه أوبرا القاهرة.