شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى الأربعين.. 3 أعمال فنية للراحل مصطفى درويش على الشاشة قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى الأربعين على رحيل الفنان مصطفى درويش، الذى رحل عن عالمنا يوم 1 مايو الماضي، عن عمر 43 عاما، بعد إصابته بسكتة قلبية مفاجئة، ليسبب حزنا وألما كبيرا في الوسط الفني.

وعلى الرغم من وفاته، إلا أنه انتهى قبل وفاته من تصوير 3 أعمال فنية جديدة، هى: فيلمين ومسلسل، ومن المقرر عرضها قريبا، لتسجل الظهور الأخير لمصطفى درويش على الشاشة.

وشارك مصطفى درويش فى مسلسل يحمل اسم "حرب نفسية"، المكون من 15 حلقة والذى يقدم فيه دور البطولة أمام الفنانة أروى جودة، وجسد فى العمل شخصية رئيس مباحث يدعى الرائد حسن حمدى ومتزوج من أروى جودة، ومقرر عرض العمل قريباً ليكون آخر أدواره عن شاشة التليفزيون.



مصطفى درويش فى كواليس حرب نفسية

مسلسل "حرب نفسية" بطولة أروى جودة، جيهان خليل، مصطفى درويش، أشرف زكى، عصام السقا، حسناء سيف الدين، ندى عصام، وعدد آخر من الفنانين وتأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق، وتدور الأحداث سايكو دراما، حيث تبدأ الحلقات بحادثة ما، تجعل أبطال العمل يروون ماضيهم في إطار الفلاش باك، ومن ثم تتوالى الأحداث.

وكان "درويش" انتهى أيضا قبل وفاته من تصوير فيلم "5 جولات" المقرر عرضه قريبا في السينمات المختلفة، وهو من بطولة آدم الشرقاوى، نور النبوى، ماجد المصرى، داليا شوقى، عايدة الأيوبى ومن تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج مازن أشرف.



مصطفى درويش فى كواليس فيلم خمس جولات

كما شارك مصطفى درويش في فيلم "شماريخ" الذي يجمعه بآسر ياسين، ويجسد دور صديقه ويظهر في أغلب مشاهد العمل، وإلا أن غيابه أحدث ربكة كبيرة لصناع العمل، لأنه كان يتبقى له 3 أيام فقط تصوير، وفي انتظار المعالجة الجديدة للفيلم بعد غياب، لذلك قرر صناعه تأجيل عرضه لحين الانتهاء من معالجة غيابه، وهو من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، آدم الشرقاوى، محمد ثروت، سالى حماد وتأليف وإخراج عمرو سلامة.