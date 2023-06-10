شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك يواصل الاستمتاع برفقة أبنائه بعيدًا عن جينيفر لوبيز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين صورة للممثل بن أفليك في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا يوم الخميس الماضى، وهو يتناول الغداء مع ابنته سيرافينا، وذلك بعد وقت قصير على نزهته مع شقيقها، ما يدل على أن أفليك يحرص خلال الفترة الحالية على الاهتمام بأبنائه من جينيفر لورانس، ويضعهم ضمن أولوياته في حياته الجديدة مع زوجته لوبيز.

إذ لا يشغله الزواج عن الاستمتاع بوقته بصحبة ابناءه من جينيفر لورانس مثلما تعكس الصور التي يتم تداولها له من وقت لآخر.



بن افليك

هذا ويحرص كلاً من بن أفليك وجنيفر جارنر على التفاهم والتنسيق فيما بينهم منذ انفصالهما، بشأن أبناءهما مثلما ظهر خلال الصور التي تظهر لهما من وقت لآخر، وهو ما تكرر خلال الفترة الأخيرة مع سيرهما معاً من أجل توصيل ابنهما صموئيل البالغ من العمر11عامًا إلى المدرسة في برينتوود بولاية كاليفورنيا.

وكانت كشفت التقارير العالمية أن الثنائى جينيفر لوبيز وبن أفليك نجحا أخيراً، بعد رحلة بحث استغرقت عامين كاملين، فى شراء منزل جديد، وصل سعره إلى 75 مليون دولار، دفعا منها فى البداية 15 "عربون"، وفقاً لموقع الديلى ميل، لحجزه قبل دفع المبلغ المتبقى البالغ 60 مليون دولار للحصول على قصرهما فى بيفرلي هيلز الذى يضم 24 حمامًا ومجمعًا رياضيًا داخلياً.