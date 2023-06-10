شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عبارة مكتوبة على تاج السعودية رجوة السيف تثير تفاعلا وجدلا واسع في مواقع التواصل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات للسعودية رجوة السيف خلال مراسم زفافها على ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الخميس

.وأبرز نشطاء التاج الذي ارتدته رجوة التي صدرت إرادة ملكية أردنية بمنحها لقب "صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة"، وعبارة "رجوة من الله".ولفت نشطاء إلى أن الجملة مقتبسة من كلمة أدلت بها الملكة رانيا والدة ولي العهد الأردني بحفل حناء أقيم قبيل عقد القران:

"وأخيراً صار عندي كِنة! بس مش أي كِنة ما شاء الله عليها رجوة يعني ما بعرف في أحلى أو ألذ منها العروس؟ جد غلاوتها من غلاوة إيمان وسلمى

. بتذكر من أكمن شهر لمّا خبرنا حسين سيدنا وأنا أنه نوى يتزوج قديش كانت فرحتنا.

رجوة هي أحلى رجاء مني لرب العالمين لحسين

".وعُقد قران الأمير الحسين ورجوة في قصر زهران بحضور نحو 140 ضيفا من أفراد عائلات ملكية عالمية وكبار الشخصيات، قبل أن يبدأ مسير الموكب الأحمر الملكي ليطوف بالعروسين، شوارع العاصمة عمّان، وصولا إلى قصر الحسينية..