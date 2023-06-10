شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يدير ندوة فيلم "شيلنى وأشيلك" بحضور المخرج عادل عوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، يدير الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر ندوة فيلم "شيلني واشيلك"، احتفالا بذكري ميلاد الفنان الكبير الراحل محمد عوض الملقب بفيلسوف الكوميديا، وذلك يوم الاثنين 12 يونيو الساعة السابعة مساءً، وبحضور المخرج الكبير علي بدرخان مخرج الفيلم ، والمخرج السينمائي عادل عوض نجل الفنان الكبير محمد عوض، والنجمة الشابة جميلة عوض حفيدة الراحل محمد عوض، وأحمد محمد رضا نجل الفنان الكبير الراحل محمد رضا وهو بطل من أبطال الفيلم.

الفيلم يعرض ضمن عروض النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية لشهر يونيو بإشراف المخرج السينمائي أشرف فايق المشرف العام علي النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية، ويعرض الفيلم أيضا بسينما مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية برئاسة د.إيناس دياب، ويدير ندوة ما بعد الفيلم بمركز الحرية الإسكندرية الناقد محمد كمال مبارك.



ندوة فيلم شيليني واشيلك

فيلم " شيلني وأشيلك" من إخراج علي بدرخان، سيناريو وحوار صلاح جاهين، وشارك في السيناريو فيصل ندا ، والفيلم بطولة محمد عوض ، محمد رضا ، نسرين ، أبو بكر عزت، خيرية أحمد ، نبيلة السيد، والفيلم يتناول حياة علاء الذي يعيش ويكبر في إحدى الغابات في أفريقيا، وقبل وفاة والده، يوصي الوالد حاكم الدولة الأفريقية التي يعيش بها هو وابنه بضرورة عودة علاء إلى مصر، وبعد عودته يجد علاء صعوبة كبيرة في التأقلم مع الوضع الجديد الذي يجد نفسه فيه، حتى يجد فتاة تقوم بتعليمه القراءة والكتابة، وتنشأ بينه وبينها قصة حب.