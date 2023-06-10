شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد العالي للفنون المسرحية يمثل مصر للمشاركة فى الأولمبياد العالمي للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية دعوة للمشاركة في الاجتماع الدولي لمسارح العالم ضمن فعاليات الأولمبياد العالمي للمسرح والذى تنظمه هذا العام دولة المجر، وعلى صعيد آخر وفي نفس الوقت تشارك فرقة من طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية.

ويتم خلاله أيضًا الاحتفال بمئوية الكاتب المسرحي المجرى إمرى، والمشاركة بأداء مشهد باللغة العربية عن مصر في العرض المسرحي "مأساة الإنسان" من تأليف امرى ويشارك فيه جميع معاهد المسرح في أوروبا تحت اشراف جامعة بودابست للفنون المسرحية والسينمائية.

الجدير بالذكر إن مصر هي البلد العربي الوحيد المشارك في هذا العرض التاريخي الكبير.

الدكتور مدحت الكاشف ممثل ومخرج مسرحى قدم عددًا من الأعمال المسرحية بالبيت الفنى للمسرح من عام 1988 وحتي عام 1991 وحاصل على دكتوراه فى الفلسفة فى الفنون "تخصص تمثيل وإخراج" بتقدير مرتبة الشرف الأولي وله العديد من المؤلفات المنشورة في مجال الفن منها كتابه "اللغة الجسدية للممثل" وكتاب "المسرح والانسان ـ تقنيات العرض المسرحي المعاصر من الملحمية إلي انثروبولوجيا المسرح" وكتاب آخر بعنوان "البانتوميم ـ فن الصمت" وكتاب تم إصداره ضمن إصدارات المهرجان القومي للمسرح بعنوان "الوجه والظل في دولة التمثيل".







