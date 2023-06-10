شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 6 من فريق عمل Gladiator الجزء الثاني بحروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب نحو 6 أشخاص من فريق عملGladiator 2 أثناء تصوير أحد مشاهد الفيلم، حسبما ذكر متحدث باسم Paramount Pictures في بيان إعلامي.

وجاء في البيان: "أثناء تصوير أحد مشاهد الجزء الثاني من Gladiator وقع حادث كاد أن يودي بحياة العديد من أفراد الطاقم، وتمكنت فرق السلامة والخدمات الطبية الكاملة في الموقع من التصرف بسرعة حتى تلقى المتضررون الرعاية اللازمة على الفور، وجميعهم في حالة مستقرة ومستمرون في تلقي العلاج ".

وأضاف البيان: "إن حياة الممثلين وطاقم العمل لها أهمية قصوى بالنسبة لنا، ولدينا إجراءات صارمة للصحة والسلامة في جميع إنتاجاتنا. وسنستمر في مراقبة الموقف واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة".

وبحسب فارايتي، أصيب 6 من أفراد الطاق بحروق، ونقل 4 إلى المستشفى، فيلما تلقى اثنان آخران العلاج في مكان الحادث، الذي وقع قرب نهاية يوم التصوير، ولم يتضرر أي من الممثلين.

تتمة فيلم Gladiator، الذي لم يتم منحه عنوانا رسميًا بعد ، تتبع الفيلم الذي نال استحسان النقاد عام 2000 والذي قام ببطولته راسل كرو كجنرال روماني تعرض للخيانة وبيعه في العبودية ثم أجبر على أن يصبح مصارعًا من قبل الإمبراطور الفاسد كومودوس ( جواكين فينيكس).

وحصل Gladiator على أكثر من 460 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي وتم ترشيحه لـ 12 جائزة أوسكار ، وفاز في النهاية بـ5 منها ، بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل ممثل.