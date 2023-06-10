شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملايين و588 ألف جنيه حصيلة إيرادات فيلم "شوجر دادي" بالسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ فيلم "شوجر دادى" على تصدره قائمة الإيرادات اليومية، حيث حصد أمس الجمعة إيرادات بلغت 329 ألفًا و526 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم في السينما خلال الفترة الماضية 4 ملايين و588 ألفًا و111 جنيهًا.

فيلم "شوجر دادى" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوى، حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوى.

وكشفت عمليات الدعاية الخاصة بالفيلم عن أسماء وطبيعة الشخصيات التى تدور حولها الأحداث، حيث تظهر ليلى علوى بشخصية أميمة "الشوجر الأساسى"، وبيومى فؤاد بدور شوقى "الشوجر دادى"، وحمدى الميرغنى بدور محيى "مخترع العيلة"، ومى الغيطى بشخصية توتي "توتي، توتي وبس"، مصطفى غريب بدور حسام "وسيم العيلة"، فرح الزاهد بشخصية نرمين "مجنونة بحسام"، جوهرة بدور كاتي "رقصها شرقي وتفكيرها غربي"، وتامر هجرس بشخصية زياد "التان دادى".

كما كشف البروموهان التشويقيان للفيلم خلال لقطات سريعة، عن أجواء صيفية في سهل حشيش، حيث يقرر الأب بيومي فؤاد إبلاغ أبنائه حمدي الميرغني ومصطفى غريب برغبته في الزواج من امرأة ثانية، فيما ترفض ليلى علوي احتمالية أن ترى زوجها مع امرأة أخرى، ما ينبئ بأحداث كوميدية مثيرة.