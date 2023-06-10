شكرا لقرائتكم خبر عن ابن شقيق عبد الحليم حافظ يعاتب الأوبرا بعد إحياء حفل ذكراه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاتب محمد شبانة، ابن شقيق عبد الحليم حافظ، دار الأوبرا المصرية بعد إحياء حفل أقامته أمس عن ذكرى ميلاد العندليب، وعلق قائلاً على صفحة التواصل الاجتماعى قائلاً: كيف يكون هناك حفل كبير بمناسبة ذكرى ميلاد حليم وفي دار الأوبرا المصرية وبرعاية وزارة الثقافة ولا تقوم هذه الهيئات بدعوة عائلة العندليب كيف، مع العلم أن حليم ليس شخصية عامة في نظر القانون بل شخصية مشهورة ولا يجوز استخدام اسمه أو صورته للترويج لحفل، ده بالنسبة للقانون ونحن أسرته نشجع هذه الحفلات ومبادرات الدولة".





واحتفلت أمس دار الأوبرا المصرية بذكرى ميلاد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بأداء فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، والتى قدمت باقة من ألمع أغانية بدار الأوبرا المصرية، وذلك فى بث مباشر وحصرى على قناة الحياة.

وغنى أحد مطربى دار الأوبرا المصرية أغنية "صافينى مرة" أول أغانى حفل إحياء ذكرى ميلاد العندليب عبد الحليم حافظ. كما قدم مطرب ومطربة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية دويتو أغنية "حاجة غريبة" التى قدمها العندليب بصحبة الفنانة شادية، والتى لاقت إعجابا كبيرا من الحاضرين.

وتضمن البرنامج باقة من الروائع التي تعاون خلالها عبدالحليم حافظ مع عمالقة التلحين، منها "قوللي حاجة - ضي القناديل - يا قلبي يا خالي" لمحمد عبد الوهاب، "الحلوة - حلفنى" لكمال الطويل، "أقول ما قولش - حبيبها" لمحمد الموجي، "تعالي اقولك - بكرة وبعده" لمنير مراد، "حبيبتي من تكون" لبليغ حمدي، "احتار خيالي" لحسين جنيد إلى جانب باقة من أجمل أغانيه الوطنية، شارك فى أدائها أحمد عفت، نهى حافظ، حنان عصام، محمد حسن، حسام حسنى، أحمد طارق.

ويأتى ذلك في إطار التعاون بين الشركة المتحدة ووزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية، حيث قدم الحفل عددا كبيرا من مطربي دار الأوبرا المصرية، من بينهم وليد حيدر وأحمد عفت وفرح الموجي ومحمد حسن وغيرهم من مطربي الأوبرا.