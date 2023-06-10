شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان كازا آرت بالمغرب يكرم فان دام وسيلفستر ستالون وأحلام وهالة صدقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان كازا آرت في دورته الرابعة والمقرر إقامته يوم 10 نوفمبر المقبل، عن أبرز المكرمين خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم بمدينة كازابلانكا بالمغرب.

وجاء المكرمين على النحو التالي، النجم العالمى جان كلود فان دام، النجم العالمي سيلفستر ستالون، النجمة أحلام التي سيمنحها المهرجان تكريمها بالدرع الماسي، النجم التركي مراد يلديرم، النجمة المصرية هالة صدقي، النجم المصري حمادة هلال، النجم المصري مصطفى قمر، النجم الأردني منذر ريحانة، والإعلامية المصرية بوسي شلبي، بالإضافة للنجوم المغاربة فاطمة الزهراء العروسي، منال بنشليخة، فرح الفاسي، عمر لطفي، وأسامة البسطاوي.

وأكدت إدارة المهرجان أن الدورة الرابعة "لكازا آرت" ستكون خاصة ومميزة سواء في شكلها أو محتواها، حيث تم تخصيص أكثر من 25 جائزة لتكريم شخصيات مغربية، عربية، افريقية وعالمية أبدعت وتميزت طوال السنة في مختلف الميادين الفنية كالموسيقى، السينما، الدراما، المسرح والإعلام، بالإضافة للفنون الرقمية التي تعد أكثر المجالات التي تشهد ابتكارا اليوم.

يذكر أن الحدث في دوراته السابقة كرم عددا من الشخصيات الناجحة والمؤثرة في المجتمع العربي ضمن كثير من المجالات مثل "محمد حماقي"، "أحمد السقا"، "زينة"، "نهال عنبر"، "لقاء سويدان"، "منال سلامة"، "ماغي بوغصن"، "فريال يوسف"، "عبير منير"، "قادر جابوني"، "منال حدلي" والمنتج اللبناني "جمال سنان" والإعلامية الكبيرة "إسعاد يونس" والإعلامية المثيرة للجدل "أبلة فاهيتا" و"الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة"، "، بالإضافة للفنانين المغاربة "فاطمة الزهراء العروسي"، "إيهاب أمير"، "سلمى رشيد"، "زكريا الغافولي"، "سعيد الناصيري"، "عزيز داداس"، "خولة بنعمران"، "عبد العالي أنور"، "يوسف أوزلال" والإعلامي "رشيد العلالي".



























