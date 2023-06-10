شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المؤلفين والملحنين تحذر من استغلال مصنفات أعضائها دون تصريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "الساسيرو" برئاسة الدكتور مدحت العدل، بيانا تحذيريا ضد أي جهة تقوم باستغلال أغاني وموسيقى أعضائها دون الحصول على تصريح وأذن منها.

جاء البيان التحذيري كالتالي: "تحذر جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الساسيروأي شركة إنتاج أو وكالة إعلانات أو شركات الخدمة الرقمية والمنصات بجميع أشكالها أو أي جهة أخرى تقوم باستخدام واستغلال أغاني وموسيقى أعضائها من الكتالوج المصري والأجنبي قبل أن تعود إلى الجمعية للحصول على التصاريح اللازمة أو إرشادكم لأصحاب الحقوق إن لم تكن الحقوق للجمعية، وحتى لا يتم التحايل من قبل بعض الجهات للحصول على حقوق أعمال لا يمتلكونها".

وأكدت الجمعية في بيانها على أنها تحتفظ لنفسها بحق العودة وتوجيه المساءلة القانونية واتخاذ اللازم على من يتعدى على حقوق أعضائها.