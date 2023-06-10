شكرا لقرائتكم خبر عن مى فاروق تتألق بحفلها فى جدة وتحيى 5 حفلات بمدن السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت المطربة مى فاروق فى حفل جدة الذى أقيم على مسرح بنش مارك بجدة في السعودية، برعاية هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركى آل الشيخ، حيث قدمت مى فاروق عددًا من الأغانى، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير، حيث قدمت أغنية هجرتك لأم كلثوم، وأهواك لعبد الحليم حافظ، وأغنية إسأل روحك، وخلال غنائها طلب من الجمهور أن تقدم مقطع من أغنية "هجرتك" وقدمتها إهداءً لوالدها رحمه الله، خاصة أنه كان يحب ذلك المقطع، وأثناء غنائها انهمرت الدموع من عينيها، ودخلت في نوبة بكاء، كما قدمت أغنية "ما تفوتنيش أنا وحدى" لسيد مكاوى، وغنى معها الجمهور بشكل كبير، وطلبوا منها أن تغنى ألف ليلة وليلة، ثم أنساك.



مى فاروق فى جدة

واستقبلت الفنانة مي فاروق، هدية رائعة من الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وذلك خلال حفلها بجدة، حيث قطع أحد المنظمين، حفل المطربة مي فاروق، ليعلن مفاجأة الهيئة العامة للترفيه لمي فاروق، وقال: "مفاجأة رائعة قررتها هيئة الترفيه الليلة للفنانة مي فاروق وهي بجولة خاصة للفنانة مي فاروق بالمملكة العربية السعودية تشمل حفلة بالقصيم والخرج والمجمعة والإحساء والقطيم.. تستاهل مي فاروق ويستحق الجمهور أن يستمتع بهذا الأداء".



مى فاروق

وردَّت الفنانة مي فاروق على قرارات الهيئة العامة للترفيه وقالت ضاحكة لجمهورها: "شكرًا حظي حلو هزهقكم وحلففكم في كل حتة".

واختتمت الفنانة مي فاروق حفلها في جدة بأغنية يا حبيبتي يا مصر للفنانة شادية، وسط تصفيق حار من الجمهور.

وقالت مي فاروق من خلال الحفل: أنا عارفة إني طولت عليكم بس بهدي الأغنية دي لكل مصري بيشوفنا وبيسمعنا دلوقتِ.