شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ظهرت إمبابة بشكل برازيل مصر بفيلم "البعبع" لـ أمير كرارة وياسمين صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة ويطرح فيلم "البعبع" بطولة النجم أمير كرارة، المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، من إنتاج سينرجى فيلمز وأحمد بدوى، حيث دخل الفيلم مراحل المونتاج الأخيرة قبل عرضه، ويتبقى فقط الموسيقى التصويرية على الفيلم تمهيدًا لطرحه في السينمات.

وطرحت شركة سينرجى فيلم المنتجة للفيلم، البرومو الدعائى الأول للعمل، الذى يعد من مفاجآت الموسم السينمائى المقبل، حيث أوضحت الحملة الدعائية أن المخرج حسين المنباوى تعمد إظهار شكل منطقة إمبابة بشكل يضاهى ضواحي "البرازيل" والتي تتسم بشكل جمالى شعبى، مما جعل الجمهور في حالة تشويق لمشاهدة الفيلم.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبرى، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم البعبع بعد غياب 3 سنوات كاملة إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذى عرض فى عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك فى بطولته غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبد العزيز.



