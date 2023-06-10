شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نشأت ينتهى من تصوير مشاهده فى فيلم "تاج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان محمد نشأت من تصوير مشاهده فى فيلم تاج، والذى من المقرر طرحه خلال موسم أفلام عيد الأضحى، الذى يحظى بمنافسة قوية للغاية هذا العام مع طرح أفلام في غاية القوة.

فيلم "تاج" من بطولة النجم تامر حسنى و وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، الفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال تامر حسنى السينمائية فيلم "بحبك"، وهو من بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك في بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتي، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولي، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، وشهد الشاطر، وآخرون.