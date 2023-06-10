شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا مع لويس هاميلتون على متن قارب.. وتقارير تؤكد ارتباطهما.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت شاكيرا في تأجيج الشائعات حول علاقتها بصديقها الجديد لويس هاميلتون وذلك بعدما تم مشاهدتهما معًا أثناء الاستمتاع برحلة بحرية على طول ساحل ميامي، خاصة أن هذا الظهور يأتي بعد أيام قليلة من تداول أخبار عن تواجد الثنائى معاً داخل مطعم فاخر خلال الفترة الأخيرة مما ينبأ عن ارتباط الثنائى الذى لم يؤكده أو ينفيه أياً منهما.



قارب شاكيرا

وكانت أعين المصورين رصدت المغنية شاكيرا الشهر الماضى أثناء توجهها في رحلة مماثلة على متن قارب مع مجموعة من أصدقائها في ميامي بعد ظهر يوم السبت، ظهرت فيها النجمة البالغة من العمر 46 عامًا وهى تتحدث لأحد ركاب القارب قبل أن تصعد على متنه ثم انطلقت مجموعتها لاحقًا في الممرات المائية الدافئة فى فلوريدا.

وذلك بعدما حصلت Shakira مؤخرًا على جائزة امرأة العام فى Billboard ، كما اصطحبت معها خلال الرحلة ابنها الأصغر ساشا البالغ من العمر 8 أعوام.



شاكيرا على متن القارب

كما سبق ونفت النجمة العالمية شاكيرا، شائعات ارتباطها بالنجم العالمى توم كروز، بعد ظهورهما معا فى F1 Miami Grand Prix 2023، وسرعان ما التقطت عدسات المصورين الثنائي معاً فى سباق الجائزة الكبرى لـ"فورمولا 1"، فى ميامى خلال عطلة نهاية الأسبوع.