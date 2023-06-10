شكرا لقرائتكم خبر عن خروج فيلم "ع الزيرو" للنجمين محمد رمضان ونيللى كريم من سباق عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت شركة العدل جروب تأجيل عرض فيلم "ع الزيرو" للنجمين محمد رمضان ونيللى كريم، الذى كان من المقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى المقبل، وذلك لحين الانتهاء من تصوير الفيلم وأعمال المونتاج والمكساج، وسيتم الإعلان عن موعد عرض الفيلم لاحقا.

وأصدرت الشركة بيانا جاء فيه: "نظرًا لعدم الانتهاء من تصوير فيلم "ع الزيرو" ومن ثم أعمال ما بعد التصوير من مونتاچ، وموسيقى تصويرية، ومكساچ، وحرصًا من الشركة على خروج الفيلم بالشكل اللائق احترامًا لتاريخها، ولنجوم الفيلم، ورغبة في توحيد عرض الفيلم في كل دور العرض داخل وخارج مصر في نفس التوقيت مع الدعاية المناسبة؛ فإن الشركة قررت عرض الفيلم في توقيت لاحق، سوف يتم الإعلان عنه فيما بعد إن شاء الله.

فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، ايمى اسلام، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، ويناقش الفيلم قضية مهمة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى انسانى تشويقى.