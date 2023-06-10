شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى فى الاستوديو من أجل مونتاج "تاج".. وفريق العمل نيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد النجم تامر حسنى فى الاستوديو مع فريق عمل فيلم "تاج"، وهم المونتير عمرو عاكف والمخرجة سارة وفيق، من أجل الانتهاء من مونتاج فيلم تاج الذى ينوى طرحه فى موسم عيد الأضحى المقبل.

وداعب تامر حسنى فريق علم الفيلم بعد أن نشر صورة من داخل الاستوديو ويبدو عليهم التعب والإرهاق، وعلق: ويقولوا إني مُتعب في الشغل، طب بذمتكم في أحن من كدة، سايبهم يناموا أهو فى المكتب 5 دقايق بحالهم فى اليومين ومش متضايق ومبسوط ومبتسم أهو عشان شايفهم نايمين في هدوء وسكينة… كفايه ظلم بقى.. عاااااااااش يا وحوووووش.. ربنا بيكرم على قد المجهود انشفوا خلاص هاااااانت إن شاء الله".

فيلم "تاج" من بطولة النجم تامر حسنى و وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، الفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال تامر حسنى السينمائية فيلم "بحبك"، وهو من بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك في بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتي، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولي، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، وشهد الشاطر، وآخرون.