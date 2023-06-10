علي الحجار يحتفل بزفاف ابنه “أحمد”في حفل عائلي بسيط… شاهدوا جمال العروس بالصورة!

كتب امير فتحي في السبت 10 يونيو 2023 09:54 مساءً - نشرت سحر مشهور، زوجة الفنان علي الحجار، عبر صفحتها على «فيسبوك» صور من حفل زفاف ابنهما المطرب الشاب، أحمد الحجار.

وأظهرت الصور، إتمام حفل الزفاف، فى جو عائلي، شمل أسرة العروسين، ومجموعة من الأصدقاء المقربين.

علي الحجار يحتفل بزفاف نجله أحمد

وتألقت العروس بفستان زفاف بسيط باللون الأبيض، وكذلك الحجار ونجله ظهرا بإطلالة بسيطة تتناسب مع أجواء الحفل الصباحية.

علي الحجار ينشر صور عقد القران عبر صفحاته

من جانبه، نشر الحجار عدد من الصور من حفل عقد القران عبر صفحاته الرسمية بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها بقوله “ربنا يسعدك يا أحمد أنت وضحى

علي الحجار يشدو في حفل ساقية الصاوي

كان علي الحجار أحيا حفلًا كبيرًا أول أمس في ساقية عبدالمنعم الصاوي، حسب حفلاته المعتادة في الساقية خلال الفترة الماضية والتي بدأها منذ أكثر من ثلاثة أشهر بحفل جمعه بنجله أحمد الحجار بمناسبة ذكرى رحيل شقيقه.

وقدم في الحفل «مافيناش م الخوف، نويت أغني، حنخبي ليه، يا موجة يا زرقة، إنت المدد، الحلواني، الزين والزينة، روحي بتتنقل، أهو دا اللي صار يا سيد، مبسوطين، زي الهوي، بطلة حكايتي، تيجيش نعيش، العروسة، لما الشتا، اضحك لوجه الله، إسكندراني، مغرم صبابة، عارفة، حرما يا سيدي».

حفل علي الحجار بالإمارات

وكان الفنان المصري أحيا حفلًا غنائيًا في دولة الإمارات مايو/ أيار الماضي، وأحيا “الحجار” حفله على خشبة مسرح المجمع الثقافي بأبوظبي، وهي الفعالية التي استهدفت تكريم الشاعر المصري الراحل عبدالرحمن الأبنودي.

وغنى “الحجار” مجموعة من الأغنيات التي كتب كلماتها “الأبنودي”.

وتبع “الحجار” هذه الأمسية بأخرى في ساقية الصاوي بمصر، قدم خلالها باقة متنوعة من أغانيه، منها على سبيل المثال لا الحصر “غزالة”، و”سمرا وبعيون كحيلة”، و”ورد بلدي”، و”فجر بلادي”، و”الزين وتلزينة”، و”أسهر لك”، و”قلب الحبيب”، وأسهر لك”، و”لو تعرفي”.

غضب من الظهور الأخير

كان آخر ظهور تلفزيوني لـ”الحجار”، مشاركته في برنامج “رامز نيفر إند” المعروض عبر فضائية “MBC مصر” في رمضان الماضي، وقدمه الفنان المصري رامز جلال.

وأعرب “الحجار” لاحقًا عن غضبه من “رامز” في وقت لاحق خلال تصريحات إذاعية، معتبرًا أنها تعرض خلال أحداث الحلقة لإهانات.

الخليج 365

الخليج 365