شقراء ذات ملامح أوروبية.. جميلة عوض تشارك الجمهور بصورة نادرة من الطفولة قبل 25 عامًا.. كانت مختلفة كثيرًا!

كتب امير فتحي في السبت 10 يونيو 2023 09:54 مساءً - شاركت الفنانة جميلة عوض جمهورها ومتابعيها عبر خاصية “ستوري” من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصورة من طفولتها.

ظهرت جميلة عوض في الصورة برفقة أصدقاء الطفولة، وكان من الواضح مدى صداقتهما وعلاقتهما القوية التي استمرت حتى الآن.

تفاعل جمهور جميلة عوض مع صورها، وأكد الكثير منهم أنها كانت تتمتع بنفس جمالها الذي تظهر به الآن، وتغزل الكثير منهم في جمالها وبرائتها.

منشور جميلة عوض على إنستجرام

جميلة عوض

جميلة عوض تنتمي لعائلة فنية من أشهر العائلات الفنية في مصر، فجدها هو الممثل الكوميدي الكبير محمد عوض، ووالدها المخرج عادل عوض، ووالدتها الفنانة رندة، وعمها هو مصمم الاستعراضات الشهير عاطف عوض، وعمها الأصغر الفنان علاء عوض.

جميلة عوض راقصة خلال فيلم «في عز الضهر»

وعلى الصعيد الفني، انتهت الفنانة جميلة عوض من تصوير آخر أعمالها السينمائية فيلم “في عز الضهر“، ويشاركها البطولة كل من النجم العالمي مينا مسعود، شرين رضا، بيومي فؤاد، محمود البزاوي.

وقالت جميلة، خلال تصريحات محلية، إنها تقدم في العمل شخصية جديدة ، حيث تقدم دور الراقصة، موضحة أنها بذلت مجهودا كبيرا في هذه الشخصية، وقامت بالتدريب على الرقص.

وكشف المخرج مرقس عادل، موعد عرض فيلم “في عز الضهر ” منذ أيام، قائلا إنه سيعرض في قريبًا ومتبقي له أيام قليلة للانتهاء من التصوير داخل مصر.

جميلة عوض في مسلسل “حدث بالفعل”

وأعلنت الفنانة الشابة جميلة عوض انضمامها إلى فريق عمل حكاية “لأخر نفس” من مسلسل “حدث بالفعل”، لتبدأ تصوير مشاهدها في الحكاية خلال الأيام المقبلة، وهي قد أعلنت ذلك خلال بيان صحفي لها.

وينتمي مسلسل حدث بالفعل لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى.

ويسلط المسلسل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

وفي سياق متصل بدأ مؤخرا تصوير القصة الأولى بالعديد من الأماكن منها فيلا بمنطقة شبرامنت وأماكن أخرى بالشيخ زايد والعبور ومناطق متفرقة بالساحل الشمالي.

آخر أعمال جميلة عوض

يُذكر أن جميلة عوض غابت عن الساحة الفنّية منذ بداية العام 2022، رغم أنها شهدت انتعاشة فنية كبيرة خلال العام الماضي حيث شاركت في حكاية “لازم‭ ‬أعيش” ‬من‭ ‬مسلسل ‬”إلا أنا“، كما شاركت في فيلمَي ” المحكمة”، و”عروستي”.

وكانت آخر أعمال جميلة عوض في السينما هو “فيلم عروستي” من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، وشاركها البطولة كلا من أحمد حاتم و صابرين، زينب غريب، مروان يونس ومحمود البزاوى، فاتن واصل، وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف.

وكانت أحداث الفيلم تدور بشكل أساسي فكرة الزواج عن حب أو زواج الصالونات، وكانت قد ظهرت جميلة عوض في البرومو تلعب رياضة اليوجا وأنها من ضمن الأشياء التي تحب القيام بها من وقت للآخر، كما جمعت مواقف كوميدية بينها وبين أحمد حاتم.

جدير بالذكر أن جميلة عوض أثارت الجدل مؤخرًا بدورها في فيلم “المحكمة“، والذي شاركها في بطولته كل من فتحي عبد الوهاب، صلاح عبد الله، غادة عادل، صابرين، أحمد خالد صالح، أحمد داش، وعدد آخر من الفنانين.

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