شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب: مخاوف شخصية الحارس في "19 ب" نشعر بها جميعًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من العشق لشخصية "الحارس" التي جسدها الفنان سيد رجب في فيلم "19 ب" المعروض حاليًا في دور السينما المصرية، إذ قال عنها في تصريحات لـ ”الخليج 365” إنها أكثر ما جذبه إلى الفيلم.

وأضاف سيد رجب: بعدما قرأت المعالجة والسيناريو تناقشت مع المخرج أحمد عبد الله في تفاصيل شخصية "الحارس"، دوافعها وما تعيشه من خوف، وهذه من عوالم الجذب التي جعلتني أتحمس للدور، لأن هذه مشاعر طبيعية، وكلنا نخاف ونعيش في حالة رعب وقلق أحيانا. ويشعر سيد رجب بأن الشخصية قريبا للغاية من أي ممثل، قائلا: استطعت أن أتلمس مشاعرها لأنها جزء من طبيعة أي شخص.

ويعرض فيلم "19 ب" حاليا في دور السينما المصرية، ويتتبع الشريط السينمائي قصة حارس عقار يعيش حياة روتينية في فيلا قديمة منذ ستينات القرن الماضي، لتصبح الفيلا عالمه الخاص، ولكن يكسر استقراره شاب يريد اقتحام مساحته الخاصة، ليجد حارس العقار المُسن نفسه في مواجهة لم يتوقعها يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد.





أبطال فيلم 19 ب

فيلم "19 ب" بطولة سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، مدير مالي أشرف المصري، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.