شكرا لقرائتكم خبر عن منذر رياحنة يشارك فى فيلم "العميل صفر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم منذر رياحنة في فيلم "العميل صفر" بطولة النجم أكرم حسنى، ويشارك فى البطولة كل من نيللى كريم، لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب ومصطفى غريب وأيمن الشيوى، والعمل فكرة أكرم حسنى، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، إخراج كريم العدل، ويلعب منذر أحد الأدوار الرئيسية في العمل الذى يصور أبطاله حاليا .

وكانت آخر منذر رياحنة في السينما فيلم "الحارة" وحظي مؤخرًا بإشادات واسعة ضمن جولة عروضه شارك خلالها في العشرات من المهرجانات الدولية، ومن أبرزها مهرجان لندن السينمائي ومهرجان روتردام السينمائي الدولي، كما شهد عرضه الأول عربيًا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بينما حصل على عرضه العالمي الأول في واحد من أعرق المهرجانات الدولية وهو مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي ضمن مسابقة بياتزا جراندي ليصبح أول فيلم أردني طويل يشارك في هذا المهرجان.

تدور أحداث الفيلم في حي تحكمه النميمة والعنف في شرق عمّان، حيث يقوم شاب مخادع بالمستحيل ليكون مع حبيبته، لكن والدتها تقف عائقًا أمام اكتمال قصتهما، وعندما تلتقط كاميرا شخصًا مبتزًا مقطعًا مصورًا لهما في وضع حميمي، تلجأ الأم في الخفاء إلى عصابة لتضع حدًا لما يحدث، لكن الأمور لا تجري كما خُطط لها.

فيلم الحارة من تأليف وإخراج باسل غندور، وبطولة منذر رياحنة، عماد عزمي، بركة رحماني ، ميساء عبد الهادي، نادرة عمران ونديم ريماوي.