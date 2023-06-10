بشارب كثيف وملامح مختلفة.. إطلالة غريبة لـ محمد هنيدي تُثير حيرة الجمهور.. حقيقة أم فوتوشوب؟

كتب امير فتحي في السبت 10 يونيو 2023 11:56 مساءً - يواصل نجم الكوميديا محمد هنيدي الترويج لأحدث أعماله السينمائية هذا العام وهو فيلم الكوميديا “مرعي البريمو” والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشر “هنيدي” صورة جديدة لـ شخصيته التي من المقرر أن يقوم بادائها خلال الفيلم عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”

وظهر خلالها بملامح الشخصية، إذ ارتدي “شارب” على طريقة المكسيكان وعلق على نفسه ساخراً “يا مساء العنبر خوان ميجيل هنيدي المرعي البريمو قريباً”.

محمد هنيدي يكشف عن أحدث أفلامه “مرعي البريمو”

وكشف “هنيدي” عن بدء تصوير فيلمه “مرعي البريمو” لأول مرة بشهر مايو الماضي ونشر صورة من الكواليس عبر حساباته المختلفة على السوشيال ميديا وظهر معه الفنانة غادة عادل والمخرج سعيد حامد.

آخر أعمال محمد هنيدي

الجدير بالذكر أنه عرض مؤخرا في السينمات فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» للفنان محمد هنيدي، وقد حقق الفيلم نجاح وأقبال جماهيري كبير فور طرحه في دور العرض في مصر والوطن العربي، وتصدر الفيلم شباك تذاكر إيرادات السينمات، محققًا 28.669.192 جنيه.

أبطال نبيل الجميل أخصائي تجميل

يُشار إلى أن فيلم نبيل الجميل بطولة محمد هنيدي، ومحمود فارس، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، حجاج عبد العظيم، أحمد فؤاد سليم، ضياء المرغني، محمد الصاوي، مادلين طبر، شيما الشريف والعديد من الفنانين تأليف أمين جمال بالتعاون مع محمد محرز وإخراج خالد مرعي.

قصة نبيل الجميل أخصائي تجميل

وتدور قصة فيلم نبيل الجميل في إطار كوميدي، ويجسد الفنان محمد هنيدي شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية وأبطال العمل، منهم محمد سلام ومحمود حافظ، العديد من المفارقات الكوميدية وتتوالى الأحداث.

«نبيل الجميل» يؤخر طرح فيلم «الجواهرجي»

وكانت الشركة المنتجة قد قررت طرح فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل بدور العرض خلال إجازة منتصف العام الدراسي، ما ترتب عليه تأجيل «فيلم الجواهرجي» لهنيدي مرة أخرى، بعد سلسلة من التأجيلات.

ويتبقى للنجم محمد هنيدى، أيام قليلة على الانتهاء من تصوير فيلمه “الجواهرجي” يشارك فى بطولته منى زكى، ولبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية

وكان واحد من أحدث أعمال محمد هنيدى في السينما فيلم “الإنس والنمس” بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير، وتم عرضه في شهر أغسطس من العام الماضى.

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