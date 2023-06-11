قام بتصرف صدم الجميع لن تصدق مافعله ولي العهد مباشرة بعد زفافة من السعوديه رجوة آل سيف

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عقب أقل من أسبوع على حفل زفافه الضخم الذي أقيم مطلع جوان الجاري، استقبل ولي العهد الأردني وفدا من منظمة السياحة العالمية. وبحسب ما أفادت صحف أردنية فإن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بصفته نائبا للملك، يجتمع بالأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بوليكاشفيلي، الذي يزور الأردن لترؤس الاجتماع السنوي الـ49 للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط..

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