شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بنزيمة يكشف: لهذا اخترت السعودية وهذه علاقتي برونالدو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف الفرنسي كريم بنزيمة، نجم اتحاد جدة الجديد، عددا من الأسباب التي دفعته لاختيار اللعب في السعودية بعد مسيرته الأوروبية المميزة.

بنزيمة تحدث عن "راحته" لقرار الانتقال واللعب في السعودية، وعرض عدة أسباب في تصريحات للحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة.

لماذا السعودية؟

زرت السعودية سابقا وشعوري رائع تجاه هذا البلد، والأهم أنها دولة مسلمة ومحبوبة، وها أنا متواجد هنا، فبالنسبة لي إنه المكان الذي أريد أن أكون فيه، أشعر فيها بحب الناس لي، ما يمنحني الفرصة لخوض تجربة جديدة ومتحمس للتواجد هنا

أنا مسلم والسعودية دولة مسلمة، لطالما أردت أن أعيش هنا. لقد لعبت لريال مدريد وحققت العديد من الألقاب، وفخور بأنني تمكنت من إنهاء مسيرتي هناك بتلك الطريقة.

ما يمكنني إضافته هنا هو خبرتي الكروية، والأهم من ذلك إمكانية تحقيق الألقاب، فأنا أحب تحقيقها، ولدي طموح كبير وأود أن أقوم بأمور رائعة لأن هذا مهم لي وللسعودية وللنادي.مكة المكرمة قريبة جدا، وكشخص مؤمن فهذا أمر مهم بالنسبة لي، وهذا هو المكان الذي سأشعر فيه بأنني في أفضل حالاتي، وعندما تحدثت مع عائلتي عن التوقيع مع السعودية كانوا جميعا سعداء للغاية، لذلك سوف ينتقل جميعهم معي، وهذا مهم أيضا.

أعلم أن السعودية المكان الأنسب لي، والألقاب مهمة جدا، وفي جميع الأحوال سنفعل كل ما بوسعنا، وأود أن أحقق البطولات من أجل النادي وجماهيره، حتى إذا كان الأمر صعبا فمع الطموح والتنافسية والموهبة يمكننا الفوز، وأتمنى أن نحظى بموسم كبير، وأن نواصل التقدم إلى الأعلى حيث يجب أن يكون النادي دائما في القمة..