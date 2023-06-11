شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يحيى حفلين موسيقيين فى دار الأوبرا.. الإثنين والثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلين موسيقيين، يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين 12 و13 يونيو الجارى، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية.

ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى العريق، التى أحبها جمهوره واعتاد على سماعها ومنها "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

وكان عمر خيرت أحيا حفلا موسيقيا كبيرا في المتحف المصرى الكبير يوم 7 مايو الماضي، بمصاحبة الأوركسترا الكبيرة وبقيادة المايسترو الدكتور ناير ناجي، وقدم خيرت خلال الحفل عددا من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة، ثم أحيي حفلا موسيقيا آخر في دار الأوبرا المصرية 29 من نفس الشهر.

كما فاز الموسيقار الكبير عمر خيرت مؤخرا بجائزة الشيخ زايد العالمية للكتاب "شخصية العام الثقافية" فى دورتها السابعة عشرة، تكريماً لمسيرته الإبداعية التى امتدت لعقود قدّم خلالها مجموعة من الأعمال الموسيقية الخالدة.

من المعروف أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ما يحبش فاطمة، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زى ما هى حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.