شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مهمة فى ذكرى ميلاد نجاح الموجى .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الأحد، ذكرى ميلاد الفنان الراحل الكوميدى نجاح الموجى، اسمه الحقيقى عبد المعطى محمد الموجى، حيث بدأ الموجى حياته الفنية مع ثلاثى أضواء المسرح فى أواخر الستينيات، عندما أسند إليه المخرج محمد سالم والفنان جورج سيدهم دورًا مهمًّا فى ‏مسرحية "فندق الأشغال الشاقة" عام 1969.

أثرى الموجى شاشتى التليفزيون والسينما بأعماله الكوميدية التى ترك منها رصيداً كبيراً خاصة فى المسرح، أهمها دوره فى مسلسل أهلاً بالسكان عام 1984، وقد تخرج فى المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ولم يترك وظيفته فى هذا المجال إلى جانب عمله فى مجال الفن حتى وصل إلى درجة وكيل وزارة‏‏.

وأشهر أفلامه "الكيت كات" عندما جسد شخصية بائع المخدرات المعلم هرم، حيث التقى بالفنان القدير محمود عبد العزيز خلال الفيلم، وحقق شهرة كبيرة، نجاح الموجى لديه ابنتان، وإحداهما إعلامية تدعى آيتن الموجى تعمل مذيعة بالتليفزيون المصرى.

ومن أهم أعماله السينمائية: الحريف، شوارع من نار، صاحب الإدارة بواب العمارة، مغاورى فى الكلية، النساء، امرأة مطلقة موعد مع القدر، مدافن مفروشة للإيجار، سكة الندامة أربعة فى مهمة رسمية، أيام الغضب، اغتصاب، المساطيل، الكيت كات، الحب فى طابا، ليه يا بنفسج، زيارة السيد الرئيس، طأطأ وريكا وكاظم بك، قليل من الحب كثير من العنف، البحر بيضحك ليه، الحب فوق هضبة الهرم.