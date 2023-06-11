شكرا لقرائتكم خبر عن فايزة واصف.. تعرف على سبب دراسة الراحلة للفنون المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت منذ قليل الإعلامية الكبيرة فايزة واصف واحدة من أشهر رائدات التقديم التلفزيوني والتي قدمت برنامجا حياتيا واحدا من أشهر البرامج التلفزيونية في ماسبيرو واستطاع أن يلم أفراد الأسرة جميعا حوله.

فايزة واصف الإعلامية الكبيرة، كشف في لقاء سابق عن سبب دراستها الفنون المسرحية، حيث أوضحت أنها كانت شابة خجوله جدا ولذلك حرصت علي دراسة الفنون المسرحية ودخلت قسم التمثيل والإخراج للتخلص من الخجل.

فايزة واصف تخرجت فى كلية الآداب قسم علم نفس واجتماع، ودخلت الإذاعة عام 1963، وحصلت على بكالوريوس فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج.

وانتقلت من الإذاعة للعمل فى التليفزيون، وعرضت فكرة تقديم مشاكل المشاهدين فى برنامج «سيمى دراما»، من خلال عرض المشكلة فى شكل تمثيلى فى حلقة نصف ساعة، ولاقت الفكرة قبولا كبيرا من الجماهير، فكان برنامج «حياتى»، وبعد عرض المشكلة كانت واصف تأتى بعلماء دين وأطباء نفسيين وعلماء اجتماع يشرحون ويوضحون للمشاهد رأى الدين أو الحالة النفسية أو الاجتماعية لأصحاب المشكلة.