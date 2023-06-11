شكرا لقرائتكم خبر عن فايزة واصف.. لم تتقاض أجرا عن أشهر برامجها "حياتى" وانتقدت تحول المذيع لممثل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منذ قليل اسرة الإعلامية الكبيرة فايزة واصف عن وفاتها، وهي واحدة مقدمي البرامج التلفزيونية على التلفزيون المصري وكان لها وجهة نظر هامة في الاعلام المصري، حيث انتقدت المذيعين ممن يتخذون من التقديم التلفزيوني وسيلة للوصول إلي التمثيل أو المشاركة في الأعمال السينمائية و الدرامية حيث إشارات في تصريحات سابقة عن رفضها تحول المذيع الي ممثل مؤكده أنه يفشل في الاثنين وهو دليل على أنه لم يكن يعمل كمقدم برامج عن اقتناع أو كهدف أساسي في حياته وانما كجواز سفر للعمل في مهنة أخري.

فايزة واصف الإعلامية الكبيرة، كشف في لقاء سابق قبل رحليها عن كونها لم تتقاضى اجر عن برنامج حياتي وهو واحد من اشهر واهم البرامج التلفزيونية في تاريخ التلفزيون المصري، وان هدفها لك يكن مادي.

فايزة واصف تخرجت فى كلية الآداب قسم علم نفس واجتماع، ودخلت الإذاعة عام 1963، وحصلت على بكالوريوس فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج.

وانتقلت من الإذاعة للعمل فى التليفزيون، وعرضت فكرة تقديم مشاكل المشاهدين فى برنامج «سيمى دراما»، من خلال عرض المشكلة فى شكل تمثيلى فى حلقة نصف ساعة، ولاقت الفكرة قبولا كبيرا من الجماهير، فكان برنامج «حياتى»، وبعد عرض المشكلة كانت واصف تأتى بعلماء دين وأطباء نفسيين وعلماء اجتماع يشرحون ويوضحون للمشاهد رأى الدين أو الحالة النفسية أو الاجتماعية لأصحاب المشكلة.