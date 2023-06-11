شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلى تسافر لبنان لتصوير فيلم "الظلال المهجورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسافر الفنانة حورية فرغلى إلى لبنان لتصوير فيلم "الظلال المهجورة"، فكرة وإخراج مجدى طالب الجاهلى، سيناريو وحوار أيوب الحاجرى، والتصوير بأكمله فى بيروت.

تعود بعدها حورية إلى القاهرة لبدء تحضيرات مسلسل من تأليف جمال عبد القادر، تدور أحداثه فى إطار غامض حول جريمة قتل.

وكانت حورية فرغلي قد أعربت عن استيائها ما فعله الإعلامى العراقي نزار الفارس في نشر صور تجمعهما، مدعيًا خطبتهما رغم أن هذه الصور من لقاء في برنامج تليفزيونى.

وقالت حورية فرغلي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنا هارفع قضية على الراجل ده، والقصة كلها إنه من أسبوع بيكلمنى عشان يعمل معايا لقاء واستضفته في بيتى وكل حاجة طلبها عملتها".

وأضافت حورية فرغلي: "صحيت من النوم لقيت خبر الخطوبة المتداول وهو مصور حاجات من الميكنج ومنزل إنى خطيبته، وهو أنا لما اتخطب هاتخطب قدام كاميرتين وأهلى وأهله مش موجودين".

وتابعت: "طلب منى نصور فيديو على أغنية لراشد الماجد عشان عراقى واننا نرقص عليها واستغلها بأنه يقول إننا اتخطبنا، وأنا أول مرة في حياتى اشوفه، وأنا مش فاهمة خطوبة إيه دي اللى من غير وجود أب ولا أم ولا أهل ولا عيلة".

واستطردت: "كل الكلام ده غلط، ولو هو مكذبهوش أنا هارفع عليه قضية، وده بيحلم هو ده منظر خطوبة حورية فرغلي إن أنا وهو لوحدينا ومفيش أى حد من العيلة، ده برنامج وبقاله أسبوع بيكلمنى عشان ييجى يسجل الحلقة، وأنا هارفع عليه قضية".

واختتمت حورية فرغلي تصريحاتها قائلة: "أنا احترمته ودخلته بيتى وعملت البرنامج، وهو واضح إنه عاوز يعمل تريند زى موضوع رانيا يوسف، فحب يعمل كده تانى، والمفروض الراجل ده ميدخلش مصر تانى، وزعلانة إن كل فريق العمل والمصورين اللى معاه مصريين وموافقين معاه على اللعبة دى، ده أنا بنت بلدكم وفتحت لكم بيتى".