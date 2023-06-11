الإعلامي خيري رمضان يحتفل بزفاف نجله بحضور حسن شاكوش وويجز.. شاهدوا أولى اللقطات!

كتب امير فتحي في الأحد 11 يونيو 2023 02:52 صباحاً - احتفل الإعلامى خيري رمضان بحفل زفاف نجله أحمد فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور عدد من الإعلاميين، على رأسهم الإعلامية منى الشاذلي.

وظهرت زوجة الاعلامى خيري رمضان بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية فستانا محتشم مطرز باللون البينك ، و نسقت معه الحجاب بنفس اللون ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج الهادئ.

ظهر خيرى رمضان فى أحد الفيديوهات التى انتشرت عبر مواقع السوشيال ميديا وهو يرقص مع زوجته على أنغام أغنية “سالكة” للمطرب ويجز وحسن شاكوش.

وحضر حفل الزفاف لتهنئة خيرى رمضان كل من منى الشاذلى ودعاء عامر ورضوى الشربينى وأحمد شوبير وتامر أمين.

خيري رمضان

من ناحية أخرى، علق الإعلامي خيري رمضان على فوز النادي الأهلي بثلاثية نظيفة على الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، قائلًا: “الأهلي بطل ومشرف الكرة المصرية ويضع أقدامه في النهائي وأداء الأهلي كان رائعا، لكن الأهلي يواجه مشكلة الآن يجب تذليلها”.

وأضاف الإعلامي خيري رمضان، خلال تقديم برنامج “حديث القاهرة”، المذاع على قناة “القاهرة والناس”، أنه من المفترض أن تكون مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا في 11 يونيو المقبل، وبالتالي ستحدث أزمة لأن بعد هذه المباراة ستقام يوم 13 أو 14 يونيو مباراة منتخب مصر أمام غينيا.

وتابع: “منتخب مصر سيواجه نظيره الغيني في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، إزاي يبقى فاضل يومين على ماتش المنتخب والأهلي يكون قبلها بيستعد للنهائي، وهيلعبوا ازاي والأهلي ميقدرش يضحي بلاعبيه زي ما حصل خلال كأس العالم للأندية”.

وأوضح: “بيراميدز فريق قوي جدا وعندهم لاعبين حلوين قوي”، مؤكدا أن بيراميدز لم يظلم تحكيميا خلال مباراة السوبر كما حاول مدرب بيراميدز الإيحاء بذلك بعد المباراة خلال المؤتمر الصحفي، معقبا: “هو اتغلب 3 مرات ورا بعض، وشوف الأخطاء عندك”

واستطرد: “علاقة اللاعبين ببعضهم كلهم رائعة ولنا موقف إصابة محمود متولي، وبالنسبة للزمالك حر في انسحابه ومجلس الإدارة يتحمل المسئولية، ولكن فكرة إنك تفرغ قناة الزمالك طول الوقت للهجوم على فريق آخر إيه علاقته بكرة القدم؟ وبصوا على شغلكم فقط، الكرة لعبة للتسلية وبلاش فتن”.

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