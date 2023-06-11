شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث ومارتن لورانس خلال كواليس فيلمها Bad Boys والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الثنائى ويل سميث ومارتن لورانس تصوير مشاهدهما خلال الجزء الرابع من فيلم Bad Boys داخل أتلانتا وفقًا لما ذكره تقرير موقع الديلى ميل أثناء تصوير مشهد وهما يرتديان زي الشرطة.



ويل سميث

ولا يعد هذا الفيلم الوحيد للنجم ويل سميث الذى يعيد تقديمه، فهو يعمل حاليًا على تحضير الجزء الثاني من فيلم I Am Legend ، بطولة النجم العالمي ويل سميث وسيشاركه الممثل العالمي مايكل بي جوردان، فحسب ما نشر موقع الديلي ميل كشف المنتج أكيفا جولدسمان، 60 عامًا، أن العمل قد بدأ في الجزء الثاني لفيلم الخيال العلمي لعام 2007، وسيعود ويل إلى دوره كروبرت نيفيل، والذي يعمل على علاج لكارثة الزومبي في نيويورك.

ويأتي ذلك بعد رد رئيس أكاديمية فنون وعلوم الصورة حول صفعة ويل سميث لكريس روك اثناء حفل جوائز الأوسكار العام الماضي.