زواج نيللي في عمر الـ70 من نجل فنانة شهيرة يشعل الوسط!! لن تصدّق من هو عريسها “الخامس”!

كتب امير فتحي في الأحد 11 يونيو 2023 03:54 صباحاً - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء عن زفاف الفنانة القدير نيللي للمرة الخامسة من نجل فنانة شهيرة.

النبأ اكتسح السوشيال ميديا خاصة مع بلوغ النجمة 73 عاماً، وتداول صورة لها من شاب بعمر أبنائها والسعادة تغمرهما في أجواء احتفالية.

حقيقة زواج نيللي بعمر الـ70

وبعد البحث في الصور المتداولة، تبين أن الشاب الذي بجانبها هو نجل شقيقتها الفنانة فيروز، والشاب يدعى أيمن وهذا يؤكد أن الأخبار المتداولة مجرد شائعة غير دقيقة.

نيللي مع ابن شقيقتها أيمن بدر الدين جمجوم

إطلالة ساحرة لـ نيللي مع نجل شقيقتها

وظهرت نيللي بإطلالة ساحرة ولافتة للأنظار كعادتها، حيث كانت ترتدي فستان سواريه باللون الأسود مزوداً بتطريزات لامعة، ذا أكمام مُصممة من الدانتيل الشفاف، مما عكس أنوثتها وأبرز قوامها الرشيق الممشوق.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نيللي تسريحة شعرها المميزة، حيث تركت خصلاته الذهبية المموجة تنسدل على كتفيها، كما وضعت مكياجاً ناعماً يتناغم مع إطلالتها عكس جمال ورقة ملامحها.

ما لا تعرفه عن نيللي

يُذكر أن آخر عمل لـ نيللي هو مسلسل “قصاقيص ورق” عرض في العام 2005، وهي ممثلة وفنانة استعراضية مصرية من أصول أرمينية، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1949.

وبدأت نيللي مشوارها الفني عندما كانت طفلة صغيرة في أفلام عديدة وكانت تنبئ بموهبة تمثيلية وتهوى الغناء والرقص، وعندما كبرت اتجهت إلى التلفزيون والسينما واعتمدت في أعمالها على الاستعراض والتمثيل، حيث بدأت التمثيل والغناء والرقص منذ طفولتها في العديد من الأفلام وذلك خلال حقبة خمسينات القرن العشرين، منها (الحرمان، عصافير الجنة، حتى نلتقي، رحمة من السماء).

وقامت بأول بطولة مطلقة لها في السينما المصرية عام 1966 م في فيلم “المراهقة الصغيرة”، حتى كانت محطة الفوازير التي أصبحت علامة مطبوعة في أذهان الملايين.

وقدمت نيللي 67 فيلما من أبرزها “توبة”، “هي والرجال»، “إجازة صيف”، “نورا”، “اللص الظريف”، “صباح الخير يا زوجتي العزيزة”، “دلع البنات”، “المراهقة الصغيرة”، “الحب سنة 70″، “مذكرات الآنسة منال”، “ذكرى ليلة حب”، كما شاركت في ثمان مسلسلات من بينها “الدوامة”، “امرأة وثلاث وجوه”، “برديس”.

فضلاً عن فوازير رمضان الإستعراضية الشهيرة، حيث نالت نيللي جماهيرية تليفزيونية واسعة من خلال الفوازير التي قامت ببطولتها لسنوات طوال، منها: «صندوق الدنيا»، «عالم ورق»، «الخاطبة»، «عروستي».

نيللي تكشف حقيقة عودتها لتقديم فوازير رمضان

وعن حقيقة عودتها للتقديم الفوازير الإستعراضي، كان الإعلامي المصري عمرو الليثي قد نشر سابقًا مقطع فيديو مصور عبر حسابه على تطبيق “إنستجرام” جمعه بالفنانة نيللي.

وحرص عمرو الليثي على تهنئة نيللي بقدوم شهر رمضان المنقضي 2022 مؤكدًا على أن ذكرياته مع هذا الشهر الكريم ترتبط بالفوازير التي كانت تقدمها نيللي سواء في مرحلة طفولته أو شبابه.

فقال: “أجمل حاجة واحنا داخلين على رمضان إن أنا افتكر وكلنا نفتكر أجمل حاجة في رمضان وأجمل ذكريات في رمضان وأجمل إنسانة في رمضان، ولسه بقولها كل ما اشوفك بفتكر طفولتي وشبابي”.

وردت نيللي على ذلك قائلة: “وأنت طيب وكل اللي شايفنا طيبين .. ربنا يحقق لكل واحد اللي يتمناه يارب .. ورمضان كريم وكل سنة وانتو طيبين”.

وبسؤال الفنان عمرو الليثي للفنانة نيللي وطلبه منها العودة لتقديم فوازير لشهر رمضان 2023 أجابت بشكل قاطع : ” لا “.

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