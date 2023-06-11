شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب: اسم شخصيتي في فيلم "19 ب" ليس له أهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الفنان سيد رجب في فيلمه السينمائي الجديد "19 ب" مجسدًا دور حارس عقار، لكن لا تحمل الشخصية اسمًا محددًا، إذ قال الممثل عن ذلك لـ ”الخليج 365”: لم يمثل ذلك لي أي مشكلة، فعندما قرأت المعالجة التي كتبها المخرج والمؤلف المخرج أحمد عبد الله أحببت كل شخصية، وأعجبت بالحالة العامة للفيلم.

وأضاف سيد رجب: لم أتعجّب بأن تكون شخصيتي بلا اسم، فهو شخصية هامشية نراها كثيرًا في حياتنا، فالاسم غير مهم بل ما تحمله من دوافع ومخاوف وأحزان بداخلها.

وقال سيد رجب ضاحكا: عندما كنت في بداية مشواري الفني جسدت العديد من الشخصيات بلا اسم، مثل "رجل واحد" و"رجل 2" وهكذا، أنا أستاذ في الموضوع ده".

ويعرض فيلم "19 ب" حاليا في دور السينما المصرية، ويتتبع الشريط السينمائي قصة حارس عقار يعيش حياة روتينية في فيلا قديمة منذ ستينات القرن الماضي، لتصبح الفيلا عالمه الخاص، ولكن يكسر استقراره شاب يريد اقتحام مساحته الخاصة، ليجد حارس العقار المُسن نفسه في مواجهة لم يتوقعها يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد.

أبطال فيلم 19 ب

فيلم "19 ب" بطولة سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، مدير مالي أشرف المصري، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.