شكرا لقرائتكم خبر عن سارة جيسيكا باركر نموذج للأناقة أثناء الترويج لمسلسلها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت الممثلة سارة جيسيكا باركر أنيقة للغاية، حينما أطلت مؤخراً على محبيها خلال الترويج لمسلسل And Just Like That، وذلك بعدما ارتدت فستان مميز لصاحبة الـ 58 عاما.



سارة جيسيكا باركر

وذلك بعدما التقطت عدسات المصورين فى وقت سابق عدة صور للممثلة الشهيرة سارة جيسيكا باركر من مسلسلها التليفزيوني الناجح And Just Like التي تصوره حاليًا، مثلما ظهر خلال الصور التي كانت فيها تسير إلى جانب ممثلة أخرى.

وتأتى الصور بمثابة تشويق لجمهور المسلسل الذى يعول عليه كثيرًا إذ رشحته المواقع العالمية المهتمة بالدراما بأنه واحد ضمن الأعمال المرتقبة خلال الفترة المقبلة في عام 2023.

من ناحية أخرى يبدو أن الممثلة سارة جيسيكا باركر لا تشعر بأى قلق تجاه كبرها فى السن، وذلك بعدما أصبحت فى الـ57 من عمرها مؤخرًا، وذلك بعدما تطرقت إلى هذا الأمر خلال حوارها مع مجلة InStyle تم سؤالها فيه عن شعورها تجاه السن، فقالت على الفور: "أنا لا أفكر يومًا في التقدم في السن او الشيخوخة، وعار على النساء أن يصيبوا بالاكتئاب أو القلق لتقدمهن في السن.