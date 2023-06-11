شكرا لقرائتكم خبر عن بين الدراما والسينما.. أعمال جمعت هنا الزاهد بشقيقتها فرح قبل فيلم "مستر إكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة الشابة فرح الزاهد كـ ضيفة شرف في فيلم "مستر إكس"، وتخوض بطولته شقيقتها النجمة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي ويعرض في السينمات في موسم عيد الأضحى المقبل.

فيلم "مستر إكس" ليس العمل الوحيد الذى جمع هنا الزاهد وشقيقتها فرح الزاهد فق شاركتها كضيفة شرف أيضًا في فيلم "بحبك" للنجم تامر حسنى، وهو الفيلم الذى حقق نجاحًا كبيرًا في السينمات وقت عرضه.

واجتمعت فرح الزاهد مع شقيقتها هنا في حكايتين من حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" المكون من 40 حلقة وإخراج خالد الحلفاوى، وخاضت به هنا الزاهد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، الحكاية الأولى كانت "المتخصصة"، والثانية "أمانى وتهانى".

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، ريم مصطفى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف، رانيا منصور، وآخرين و العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه فى إطار كوميدى رومانسى.

وتعيش الفنانة الشابة فرح الزاهد انتعاشة فنية حيث تشارك في فيليمن سينمائيين هما "البطة الصفرا" مع غادة عادل ومحمد عبد الرحمن توتا، حيث تجسد خلال أحداث العمل شخصية "رانيا" وهى دكتورة وخطية محمد عبد الرحمن، وتكون بينهما علاقة كوميدية غريبة مليئة بالمواقف.

وأيضًا تشارك فى فيلم "مهمة فى سهل حشيش" حيث تشارك فى بطولة العمل إلى جانب ليلى علوي، حمدي الميرغني، بيومى فؤاد، طه دسوقى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

وكان آخر أعمال فرح الزاهد، مسلسل "سوشيال" من 15 حلقة وتم عرضه في شهر فبراير الماضى، وهو بطولة أحمد زاهر، جيهان خليل، ميرنا نور الدين، عابد عنانى، عبد العزيز مخيون، اسلام حافظ، تامر فرج، كريم سرور، جنا صلاح ويتطرق العمل لمخاطر السوشيال ميديا وكيف يمكن أن تغير حياة شخص وتقلبها رأسا على عقب.