شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يشارك في "مستر إكس" بأغنية "اختياراتى مدمرة حياتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان أحمد سعد في موسم عيد الأضحى السينمائى من خلال غنائه الأغنية الدعائية لفيلم "مستر إكس"، وتحمل اسم "اختياراتى مدمرة حياتى"، وهو الفيلم الذي يقوم ببطولته أحمد فهمي وهنا الزاهد وعدد كبير من نجوم الفن.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، اذ قدما الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

وأحيا مؤخرا أحمد سعد حفل عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن في استاد عمان الدولي في مدينة الحسين الرياضية، وقام الجمهور الأردني باستقباله بشكل حافل منذ صعوده على خشبة المسرح، وذلك في بداية فقرته الغنائية التى قدم خلالها باقة من أجمل أغانيه التى تفاعل معها الجمهور بصورة كبيرة .

وقدم سعد الحفل بأغنية إيه اليوم الحلو ده وأغنية وسع وسع وسايرينا يا دنيا وعليكي عيون، وطلب منه الجمهور إعادة غناء عليكي عيون مرة أخرى.ويستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفل الزفاف الملكي يوم 1 يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يصدر سعد خلال الفترة المقبلة أحدث أغانيه الجديدة التى انتهى من تسجيلها منذ عدة أسابيع وكانت تخضع لعملية المكيساج وأصبحت جاهزة للطرح على منصات السوشيال ميديا.