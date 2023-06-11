شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال فنية قدمها السيناريست محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى ميلاده.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد الكاتب محفوط عبد الرحمن الذى يعد من أشهر كتاب الدراما التليفزيونية والسينما فى مصر والوطن العربى، حيث برع فى كتابة ما يقرب من 20 مسلسلا، وأكثر من 10 مسرحيات، ويرصد الخليج 365 فى السطور المقبلة السيرة الذاتية للكاتب محفوظ عبد الرحمن، وهى كالتالى:

ولد عبد الرحمن 11 يونيو 1941، وكتب خلال مشواره، للمسرح والإذاعة والتلفزيون والسينما، ولعل أشهر ما كتبه فيلم "حليم" عام 2005 من إخراج شريف عرفة وهو آخر أعمال الراحل أحمد زكى، وفيلم "ناصر 56" عام 1996 لأحمد زكى أيضاً، وفيلم "القادسية".

أما فى التليفزيون فقدم محفوظ مسلسلات عديدة منها "أم كلثوم"، و"بوابة الحلواني"، و"سليمان الحلبي"، و"عنترة"، و"ليلة سقوط غرناطة"، و"الكتابة على لحم يحترق"، و"قابيل وهابيل"، و"الفرسان يغمدون سيوفهم"، وغيرها من الأعمال التليفزيونية البارزة.

عمل في عدة أماكن صحفية ثم بعد تخرجه عمل في دار الهلال واستقال عام 1963 ليعمل في وزارة الثقافة، وكتب القصة القصيرة والنقد الأدبي والمقالة في مجلات: الآداب، الثقافة الوطنية، الهدف- الشهر، المساء، الكاتب، الرسالة الجديدة، الجمهورية، وفيما بعد في الأهرام، البيان الإماراتية، الهلال، كاريكاتير، العربي، الأهالي.

في البداية عمل في وزارة الثقافة منذ عام 1963، بدار الوثائق التاريخية، ثم شارك كسكرتير تحرير في إصدار ثلاث مجلات متوالية: مجلة السينما - مجلة المسرح والسينما- مجلة الفنون.

كتب سهرة للتليفزيون "ليس غدا" عام 1966، و قدم أول مسلسل تليفزيوني "العودة إلى المنفى" عن قصة أبو المعاطي أبو النجا 1971، بعد ذلك عمل من 1974- 1978 في تليفزيون الكويت قدم فيها العديد من الأعمال القيمة، ثم قدم استقالته عام 1982 من وزارة الثقافة.