شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان المسرح المصري يُطلق دورته الـ 16 باسم الفنان عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُطلق المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض دورته السادسة عشرة باسم الفنان الكبير عادل إمام، وذلك تكريمًا لما قدمه خلال مسيرته الفنية من أعمال مسرحية متنوعة ومتميزة، وتصدرت صورة "الزعيم" البوستر الرسمي للدورة الجديدة التي ستنطلق خلال الفترة من 27 يوليو، وحتي 12 أغسطس .

الفنان الكبير عادل إمام اسمه بالكامل عادل محمد إمام محمد، ولد بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، ثم انتقل إلى حي السيدة زينب وهو صغير حيث كان والده موظفًا بأحد المصانع الحكومية وعاش طفولته وصباه في حي السيدة زينب، وهو متزوج وله ثلاثة أولاد (رامي ومحمد وابنته الوحيدة سارة)، وكان التمثيل هوايته المفضلة في مرحلة الدراسة.

الفنان الكبير عادل إمام يعد رمزًا كبيرًا من رموز المسرح المصري والعربي، وهو ابن المسرح قبل نجوميته في السينما والتليفزيون، وبدأ مشواره الفني من خلال مسرح الجامعة، حيث درس الهندسة الزراعية بجامعة القاهرة ، وخلال دراسته انضم لفرقة المسرح الجامعي ، وأظهر خلال العروض المسرحية التي قدمها في الجامعة موهبته الفطرية في التمثيل، وهي التي أهلته للالتحاق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962، وهو لا يزال طالبا.



صورة عادل إمام تتصدر البوستر الرسمي للمهرجان

ومن أهم مسرحيات عادل إمام (ثورة قرية، سري جدا، أنا وهو وهي)، والأخيرة تعتبر نقلة في مشواره الفني، وأول مسرحية تعرض له في التلفزيون المصري، وبعد هذه المسرحية توالت أعماله في المسرح ومنها : " النصابين "،" البيجامة الحمرا"، وقدم أيضا مسرحيات : "حالة حب " ، "أنا فين وأنت فين" ثم " غراميات عفيفي "، ولكن ستظل مسرحية "مدرسة المشاغبين "هي النقلة الفنية والشهرة الكبيرة له، حيث حقق بها نجاحاً كبيراً وأثبت موهبته الكوميدية الكبيرة، وبعد هذه المسرحية جاءت مرحلة البطولة المطلقة لعادل إمام في المسرح، فقدمه المنتج الكبير سمير خفاجي من خلال فرقة الفنانين المتحدين بطلا منفردا في مسرحية" شاهد ما شافش حاجة " ثم " الواد سيد الشغال " ثم " الزعيم "، وكانت آخر مسرحياته " بودي جارد " ..

وبعيدا عن المسرح قدم النجم عادل إمام في السينما أعمال متميزة وصل عددها لأكثر من 100 فيلم، ومنها: البحث عن فضيحة، لصوص ولكن ظرفاء ، المتسول ، الهلفوت ، حتي لا يطير الدخان ، سلامة يا صاحبي ، الحريف ، النوم في العسل، الإرهابي ، ، طيور الظلام، بخيت وعديلة، الإرهاب والكباب، النمر والأنثى ، اللعب مع الكبار ، رسالة إلي الوالي ، مرجان أحمد مرجان ، عريس من جهة أمنية ، حسن ومرقص ، وكانت آخر أفلامه عام 2010 حيث قدم فيلم " زهايمر "، وفي التليفزيون له الكثير من الأعمال منها : أحلام الفتي الطائر ، دموع في عيون وقحة، فرقة ناجي عطا الله ، عوالم خفية، مأمون وشركاه، العراف ، وكانت آخر أعماله التليفزيونية مسلسل " فلانتينو" .



عادل إمام أيقونة فنية وقدم للمسرح الكثير من الاعمال الكوميدية

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري ينطلق يوم 27 يوليو ويستمر حتي 12 أغسطس، ويعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية والشركات، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال لائقة بعراقة المسرح المصري.