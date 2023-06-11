شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز مازحة أثناء متابعة كرة قدم: أنا عزباء واحتاج للاهتمام "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سخرت المغنية والممثلة الأمريكية العالمية سيلينا جوميز، البالغة من العمر 30 عامًا، من تذبذب العلاقات بمقطع فيديو شاركته مع جمهورها عبر "تيك توك"، وذلك أثناء مشاهدتها مباراة كرة قدم مع عدد من الأصدقاء.

وظهرت سيلينا تصرخ للرياضيين فى الفيديو: "أنا عزباء، وأحتاج الكثير من الاهتمام، ولكن سأحبك كثيرًا"، وتفاعل الجمهور مع الفيديو الذى نشرته سيلينا بسرعة كبيرة، فعلق أحدهم: "مرتبط بك إلى حد كبير"، بينما علق آخر: "مضحك للغاية، وحقيقى جدًا"، وشبهها آخر بـ"الرجل المكافح الذى يواجه الصعوبات".

@selenagomez The struggle man lol♬ original sound - Selena Gomez

وعلى جانب آخر، بدت الممثلة سيلينا جوميز أنيقة للغاية عندما خرجت فى باريس الأسبوع الماضى مع حارسها الشخصى، وارتدت سيلينا زياً اسوداً بالكامل، مع سترة مربوطة حول كما لم تغفل أثناء خروجها من الفندق عن إظهار حقيبة يد أنيقة فى يدها.

وكانت المغنية العالمية سيلينا جوميز طلبت خلال الفترة الأخيرة من متابعيها أن يكونوا أكثر لطفًا مع هيلى بيبر، زوجة حبيبها السابق المغنى العالمى جاستين بيبر.



سيلينا جوميز

وحسب ما نقله موقع CNN نشرت المغنية والممثلة ملاحظة عبر "ستورى" حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، حيث كتبت: "لقد اتصلت بى هيلى بيبر وأخبرتنى أنها تلقت تهديدات بالقتل ومثل هذه الأشياء السلبية البغيضة".

وأضافت "هذا ليس ما أؤيده.. لا ينبغى أن يتعرض أحد للكراهية أو التنمر.. لقد دافعت دائمًا عنى بلطف وأريد حقًا أن يتوقف كل هذا"، ويأتى كل هذا بعد شهر إثارة الجدل على وسائل التواصل الاجتماعى بالتكهنات بأن هيلى بيبر وصديقتها كايلى جينر كانوا يشيرون إلى جوميز فى سلسلة من منشورات وسائل التواصل الاجتماعى.

هيلى بيبر متزوجة من المغنى جاستن بيبر، حبيب جوميز السابق، وغالبًا ما تتعارض قواعد المعجبين مع بعضها البعض، وفى سبتمبر الماضى، تحدثت هيلى بيبر فى بودكاست "Call Her Daddy" عن الكراهية التى تلقتها من بعض معجبى جوميز منذ أن تمت خطوبتها هى وزوجها، وقالت جوميز لاحقًا على تيك توك: "هذا ليس عدلاً لأنه لا ينبغى التحدث عن أى شخص على الإطلاق بالطريقة التى تحدثت بها".