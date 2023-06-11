شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "شوجر دادي" يتفوق على إيرادات "ماما حامل" في 17 يوم عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "شوجر دادي" نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية منذ طرحه في السينمات المختلفة، ووصل إجمالي ما حققه الفيلم حتى الآن 4 ملايين و588 ألفًا و111 جنيهًا، متفوقًا على فيلم "ماما حامل" الذي عرض في يونيو 2021، لنفس صناع العمل والأبطال ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني، وحقق وقتها إجمالي إيرادات 4 ملايين و359 ألفا و324 جنيها.

فيلم "شوجر دادى" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوى، حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوى.

وتدور أحداث فيلم "شوجر دادي" في إطار كوميدي حول الأب بيومي فؤاد الذي يقوم بإبلاغ أبنائه حمدي الميرغني ومصطفى غريب برغبته في الزواج من امرأة ثانية، فيما ترفض ليلى علوي احتمالية أن ترى زوجها مع امرأة أخرى، وتحاول إعادته عن تفكيره.

فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم، وبطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام نانسى صلاح، هدى الاتربى، سليمان عيد، شريف دسوقى، هدى مجد، إيمان السيد، بدرية طلبة وياسمين كساب علاء زينهم، محمد أوتاكا وعدد آخر من الفنانين.

"ماما حامل" تدور أحداثه فى إطار كوميدى حول أسرة ليلى علوى المتزوجة من بيومى فؤاد ولديهما ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات لا يريدان خوض تجربة الزواج رغم محاولات والديهما، ثم تفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوى.