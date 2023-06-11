كبرت وأصبحت شابة فاتنة.. سيرين عبدالنور تحتفل بعيد ميلاد ابنتها “تاليا” بأجواء صيفية ممتعة – «صورة»

كتب امير فتحي في الأحد 11 يونيو 2023 02:44 مساءً - إحتفلت النجمة سيرين عبد النور بيوم ميلاد إبنته الكبرى تاليا فريد رحمة بأجواء عائلية مميّزة على شاطئ البحر بأحد المنتجعات السياحية في لبنان.

وحرصت النجمة اللبنانية وزوجها فريد رحمة على الاحتفال بميلاد ابنتهما ​الثاني عشر بأجواء صيفية ممتعة، وشاركت سيرين متابعيها على «إنستجرام» بمجموعة من الصور العائلية التي ظهرت فيها الى جانب ابنتها وزوجها وابنهما كريستيانو وعدد من أصدقاء إبنتها المقربين.

سيرين عبد النور تحتفل بميلاد ابنتها

واختارت سيرين لهذه المناسبة ارتداء ملابس البحر باللون الأخضر، وكذلك فعلت ابنها التي ارتدت مايو مع شورت جينز، وبدت في غاية الجمال وهي تستمتع بقالب الحلوى المؤلف من طبقات عدة بأشكال الفواكه وبألوان صيفية لطيفة.

سيرين عبدالنور تحتفل بميلاد إبنتها تاليا في أجواء صيفية – الصورة من حسابها الرسمي على إنستجرام

وشهدت الفترة الأخيرة عدة لحظات أخرى مميزة للنجمة سيرين عبد النور مع أفراد أسرتها، حيث نشرت في شهر مارس الماضي فيديو مرح أيضاً لها مع العائلة أثناء الاحتفال بعيد ميلاد ابنها كريستيانو، وقالت في رسالتها على إنستجرام: “العمر كله يا قلبي، الله يحمي ولادنا ويعطيهن ايام حلوة يا رب”،

زوج سيرين عبد النور وإبنتها في عيد ميلادها- الصورة من حساب الفنانة الرسمي على إنستجرام

وظهرت في نفس الوقت في أجازة مع أسرتها في لبنان، ونشرت عدة صور لها أثناء استمتاعها بأجواء الربيع بين الطبيعة في لبنان، وكشفت عن لحظاتها الهادئة بعيداً عن الكاميرا في الفترة الأخيرة.

ابنة سيرين عبدالنور تحتفل بعيد ميلادها في أجواء صيفية – الصورة من حساب الفنانة الرسمي على إنستجرام

لحظات مميزة لـ سيرين عبد النور في أجازتها الفنية

ولم تتوقف أنشطة سيرين عبد النور العائلية في 2023، ويبدو أن الأسرة كانت في مقدمة أولوياتها هذا العام، حيث ظهرت في مناسبات أخرى عديدة مع أسرتها، ومنها أجازتها في روما بإيطاليا في شهر مارس الماضي، ونشرت وقتها عدة صور وفيديوهات من أجازتها وعلقت: “مدينة السحر الابدي روما”،

سيرين عبدالنور تحتفل بميلاد إبنتها تاليا في أجواء صيفية – الصورة من حسابها الرسمي على إنستجرام

كما ظهرت سيرين عبد النور في عدة فيديوهات أخرى مع أبنائها على السوشيال ميديا، خاصة ابنتها تاليا التي التقطت معها عدة فيديوهات طريفة على السوشيال ميديا، ومنها فيديو ظهرت به سيرين وهي تختبر معلومات ابنتها وتراجع معها دروسها بطريقة مرحة، ولاقت هذه الفيديوهات تفاعل كبير من الجمهور بسبب عفويتهما وتلقائيتهما في هذه الفيديوهات.

ابنة سيرين عبدالنور تحتفل بعيد ميلادها في أجواء صيفية – الصورة من حساب الفنانة الرسمي على إنستجرام

سيرين عبد النور تستعد للعودة إلى الغناء

ويبدو أيضاً أن الفنانة سيرين عبد النور استغلت فترة أجازتها الفنية في التحضير لعدة مفاجآت فنية جديدة للجمهور، وعلى رأسها عودتها إلى الغناء وطرح أعمال غنائية جديدة بعد عامين من تاريخ آخر أغنية أصدرتها سيرين عبد النور.

وكشفت “سيرين” عن تجهيزها لأغنية جديدة باللهجة المصرية، وروجت لها في الفترة الأخيرة، حيث نشرت فيديو لها مع الملحن محمد يحيى، وظهرت وهي تغني معه أبرز ألحانه مع الفنانين بالإضافة إلى أغنيته معها في فيلم “رمضان مبروك أبو العلمين حمودة”.

وكشفت سيرين عبد النور ملامح أغنيتها الجديدة وقالت في رسالة لها للجمهور: “بعرف الثياب شتوية بس بصراحة نسيت نزل الفيديو بوقتها.. المهم صديقي محمد يحيى هو ملحن أغنية “هزهزة” الجديدة بعد ما نزلت بس قريباً.. حبينا نعمل الفيديو سوى ونسترجع أغاني لحنها وكانت hit بالعالم العربي شو رايكن اي اغنية بتحبوها اكتر؟”

وقالت سيرين في تصريحات أخيرة لها مع برنامج “ET بالعربي” إنها تعرف إنها غائبة عن الجمهور المصري منذ فترة طويلة، وذلك بسبب انشغالها الأسري وبسبب الظروف التي طرأت في الفترات الأخيرة، ولكنها تفكر قريباً في العودة إلى التمثيل في مصر.

آخر أعمال سيرين عبد النور التمثيلية

وكانت الفنانة سيرين عبد النور قد أعلنت العام الماضي عن غيابها عن موسم دراما رمضان 2023، وذلك بعد تقديمها مسلسل “دور العمر” ومسلسل “العين بالعين” العام الماضي، وفضلت الحصول على استراحة من التمثيل أو التواجد في أعمال درامية في عام 2023، وتخطط للتواجد في موسم رمضان 2024،

وكشفت سيرين عبد النور مؤخراً عن سبب آخر وراء قرارها بالغياب عن دراما 2023 وهو عدم وجود أعمال قوية تناسبها، وقالت إنها لن تعمل مجدداً بالطريقة القديمة بتقديم فقط ما يعرض عليها، ولكنها تسعى في اختيار الموضوعات التي ترغب في تقديمها، لذلك فهي ستفكر في المشروع الفني الجديد في 2024، بالإضافة إلى تفكيرها في العودة للغناء وطرح أغاني جديدة، ويبدو أنها قررت استغلال استراحتها من التمثيل في العودة للغناء.

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