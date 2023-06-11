لقاء الخميسي تُثير غضب السوشيال ميديا بإطلالة جريئة على اليخت والجمهور: إيه اللي انتي لابساه ده؟! – صورة

كتب امير فتحي في الأحد 11 يونيو 2023 02:44 مساءً - شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها ومتابعيها، فيديو جديد علي متن يخت اثناء عطلتها الصيفية عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهرت لقاء الخميسي بأطلالة جذابة ومثيرة مرتدية هاف ستومك باللون الابيض و شورت جينز ، مما حاز إعجاب الكثير من جمهورها ومحبيها.

لقاء الخميسي تُشعل مواقع التواصل بإطلالة جريئة

ولكن فريق آخر من التابعين انتقد هذا الظهور للفنانة المصرية ورأى الكثيرين منهم أن تلك الإطلالة بدت جريئة وغير ملائمة.

لقاء الخميسي في أحدث ظهور لها

لقاء الخميسي تحتفل بعيد ميلادها

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة لقاء الخميسي عن جلسة تصوير جديدة خصعت لها احتفالاً بعيد ميلادها الذى تزامن مع يوم الأربعاء الموافق 15 مارس، وظهرت لقاء مرتدية فستان أبيض ونشرت الصور على حسابها بموقع «إنستجرام».

وعلّقت الخميسي قائلة: “حتى الملكة ترفع إصبع قدمها، لكن المرأة الحكيمة تراقب الطريق..شكرًا لك يا الله على كل بركاتك لي ولعائلتي وعلى كل القوة التي تمنحها لي كل يوم .. أحبك”.

وجاءت تعليقات الجمهور على صورها، كالتالي: “شبه الأميرات” ، “قمر وجميلة” ، “الملكة” ، “عروسة” ، “سندريلا” ، “ملكة جمال الشرق”.

آخر أعمال لقاء الخميسي

يُشار إلى أن أحدث أعمال الفنانة لقاء الخميسي، كان مسلسل “إجازة مفتوحة” من نوعية أعمال الـ40 حلقة.

المسلسل من بطولة: شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وآخرين.

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التى تواجهها العائلات سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.

أحدث ظهور لـ لقاء الخميسي على الفضائيات

قالت الفنانة لقاء الخميسي، إن المسرح يمثل لها حياة، مضيفة:” أيام المعهد كانوا عارفين بمجرد ما أطلع على خشبة المسرح بسمع مزيكا وأقفل الباب عليا واسلم على كل حاجة فيه وأرقص”.

وأضافت لقاء الخميسي في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون ” :” أنا مش محظوظة لأني بدأت من أول سلمة وفي لحظة وقفت رغم أني عملت حاجات تطلعني لآخر سلمة بس أحياناً الدنيا بتقف”.

وتابعت لقاء الخميسي:” توقفت كثيرا عن العمل بعد مسلسل قضية رأي عام رغم أني حصدت جوائز، وبعدين عملت “ الزوجة الرابعة “ ووقفت كتير”، مضيفة:” قعدت 3 سنين في البيت بعد مسلسل ” أبواب الشك ” ورجعت في ” ضد الكسر ” وكنت ماضية ” إجازة مفتوحة ” وبعدين “حتة من القمر “”.

وأكملت الفنانة المصرية لقاء الخميسي حديثها:” عام 2022 يمثل نقلة كبير لي لأنني قدمت 3 عمال بأدوار مختلفة “.

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