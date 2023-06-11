حلق شعر رأسه تمامًا.. نيو لوك لـ محمد رمضان من رومانيا يُثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد شكله الآن!

كتب امير فتحي في الأحد 11 يونيو 2023 02:44 مساءً - شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام بمنشور جديد من رحلته إلي رومانيا.

حيث فاجأ محمد رمضان جمهوره بـ نيولوك جديد، حيث قام بحلاقة شعره كامًلا علي الزيرو، وكتب على الفيديو تعليق قال فيه “من مصر إلي رومانيا، ثقة في الله نجاح”.

نيو لوك محمد رمضان

تفاعل جمهور محمد رمضان مع هذا اللوك وتساءل عدد كبير منهم عن السبب وراء ظهوره بهذا اللوك الغريب.

محمد رمضان في أحدث ظهور له – الصورة من حسابه الرسمي على موقع إنستجرام

خروج فيلم محمد رمضان “ع الزيرو” من موسم عيد الأضحى 2023

من ناحية أخرى، أعلنت شركة العدل جروب خروج فيلم “ع الزيرو” للفنان محمد رمضان من موسم عيد الأضحى 2023، وذلك بسبب ضيق الوقت وعدم قدرة صناعه على استكمال المشاهد المتبقية.

وكشفت الشركة المنتجة في منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” عن بعض التفاصيل من خلال بيان رسمي كان نصه كالتالي ” نظرًا لعدم الانتهاء من تصوير فيلم ع الزيرو، ومن ثم أعمال ما بعد التصوير من مونتاج وموسيقى تصويرية وميكساج، وحرصًا من الشركة على خروج الفيلم بالشكل اللائق احترامًا لتاريخها ولنجوم الفيلم”.

وتابع البيان ” ورغبة في توحيد عرض الفيلم في كل دور العرض داخل وخارج مصر في نفس التوقيت مع الدعاية المناسبة، فإن الشركة قررت عرض الفيلم في توقيت لاحق، سوف يتم الإعلان عنه فيما بعد إن شاء الله”.

فيلم “ع الزيرو” من تأليف مدحت العدل، إنتاج العدل جروب، إخراج محمد العدل، وبطولة محمد رمضان ونيللي كريم والطفل منذر مهران.

مسلسل «جعفر العمدة»

يُشار إلى أن النجم محمد رمضان، حقق نجاح كبير خلال شهر رمضان 2023 الماضي، بمسلسل “جعفر العمدة“، للمخرج محمد سامي، وتصدر العمل قائمة التريند على محرك البحث بجوجل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك في بطولة “جعفر العمدة “، مع محمد رمضان كلا من النجوم هالة صدقي، زينة، عصام السقا، أحمد داش، إيمان العاصي، منذر ريحانة، فتوح أحمد، منة فضالي، مي كساب، جوري بكر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، وغيرهم من النجوم.

فيلم «هارلي»

النجم محمد رمضان لم يكتفى بنجاحه في الدراما خلال شهر رمضان، وكلل هذا النجاح في السينما بعرض فيلمه الجديد “فيلم هارلي” خلا لموسم عيد الفطر المبارك، والذى ينافس مع عدد كبير من الأفلام المتنوعة ما بين الكوميدية والرعب، وحقق إيرادات كبيرة ما يقرب من 30 مليون جنيه في أقل من 10 أيام.

ومن الملفت للنظر أن النجم محمد رمضان اصطحب معه بعض عناصر مسلسل “جعفر العمدة” الذى حققوا معه النجاح إلى فيلم “هارلى، حيث تواجدت مي كساب في دور زوجة والده في “هارلى” بعدما جسدت دور زوجته في “جعفر العمدة”.

وظهر أيضا الفنان أحمد داش في دور شقيقه في “هارلى” بعدما جسد دور ابنه في “جعفر العمدة”، وظهر حسنى شتا فى شخصية أحد أفراد العصابة في “هارلي” بعدما ظهر كضيف شرف فى دور شقيق إيمان العاصى في “جعفر العمدة، ويتبقى المخرج محمد سامى الذى شارك في العملين كمؤلف لهما.

فيلم هارلى بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميده، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا، وإنتاج سامر المحضر، وإخراج حمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن حول هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

تدور احداث الفيلم حول أن يعود هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

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