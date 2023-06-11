تنافس سما المصري بدون كسوف .. انجي خوري تعرض البضاعه علي سناب شات والساعه 50 دولار ومتابع: معاي 100 ينفع

بيروت - ثريا شاهين - خطفت الفنانه الكبيره اللبنانيه انجي الخوري انظار الشباب والمراهقين بعد تسريب فيديو لها مع رجل اعمال مشهور داخل غرفه النوم في احد البنادق المشهوره بدوله دبي..

نظره فيديو مسرب للفنانه اللبنانيه انجي الخوري في وضع غير موفق لها وممنوع من العرض وغير مناسب للشباب داخل غرفه النوم مع احد رجال الاعمال المشهورين ودام هذا المشهد لاكثر من ساعه داخل غرفه النوم وتم نشره خلال ايام تصدر بعدها ترند تويتر واثاره ضجه كبيره داخل الوسط الفني..

نالت انتقاد الكثير من الجمهور والمتابعين بسبب قيامها بكشف المحظور بدون كسوف ولا خجل وهي تقوم بقضاء العطله الصيفيه وقامت بركوب الدراجه الهوائيه وكشفت المحظور واظهرت البتاع