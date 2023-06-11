شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد محفوظ عبد الرحمن.. عمل لم يمهله القدر لإكماله عن "حتشبسوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز رسالة إلى زوجها الراحل الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن مع ذكرى ميلاده، وقالت فى تصريح لـ"الخليج 365": "كان سند لى ومرجع أدبى عظيم، موضحة أن آخر عمل كان يسعى للانتهاء منه ولكن الوفاة لم تمهله الانتهاء منه كان عملاً عن حتشبسوت".

وأضافت سميرة عبد العزيز: "أفتقدك كثيرًا.. وربنا يجمعنى بيك فى الجنة"، لافتة إلى أن الاحتفاء الكبير من الصحافة والإعلام بذكراه يصبرها على فراقه.

وأوضحت سميرة عبد العزيز، أنها كانت قد طلبت منه أن يكتب لها عرض ميلودراما ولكنه توفي، لتكتشف بعد وفاته بظرف مكتوب عليه "الميلودراما التي طلبتها سميرة"، وتعتبرها أحلى هدية لأنها جاءت منه بعد وفاته.

الكاتب محفوظ عبد الرحمن أشهر كتاب الدراما التليفزيونية والسينما فى مصر والوطن العربى، حيث برع فى كتابة ما يقرب من 20 مسلسلاً، وأكثر من 10 مسرحيات، ونرصد فى السطور التالية السيرة الذاتية للكاتب محفوظ عبد الرحمن:

ولد عبد الرحمن 11 يونيو 1941، وكتب خلال مشواره، للمسرح والإذاعة والتليفزيون والسينما، ولعل أشهر ما كتبه فيلم "حليم" عام 2005 من إخراج شريف عرفة وهو آخر أعمال الراحل أحمد زكى، وفيلم "ناصر 56" عام 1996 لأحمد زكى أيضاً، وفيلم "القادسية".

أما فى التليفزيون فقدم محفوظ مسلسلات عديدة منها "أم كلثوم"، و"بوابة الحلواني"، و"سليمان الحلبي"، و"عنترة"، و"ليلة سقوط غرناطة"، و"الكتابة على لحم يحترق"، و"قابيل وهابيل"، و"الفرسان يغمدون سيوفهم"، وغيرها من الأعمال التليفزيونية البارزة.

عمل فى عدة أماكن صحفية ثم بعد تخرجه عمل فى دار الهلال واستقال عام 1963 ليعمل فى وزارة الثقافة، وكتب القصة القصيرة والنقد الأدبى والمقالة فى مجلات: الآداب، الثقافة الوطنية، الهدف- الشهر، المساء، الكاتب، الرسالة الجديدة، الجمهورية، وفيما بعد فى الأهرام، البيان الإماراتية، الهلال، كاريكاتير، العربى، الأهالى.