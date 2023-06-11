شاهد عريس ابنة عادل إمام الذي أغضب الرئيس مبارك وكاد أن يطرد الزعيم خارج مصر بسببه!

كتب امير فتحي في الأحد 11 يونيو 2023 05:48 مساءً - في عام 2004 دوّت مفاجأة كبيرة في الساحة الفنية والسياسية أيضاً عندما تناقلت وسائل الإعلام خبر زواج ابنة الفنان عادل إمام ساره من أحمد نجل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين نبيل مقبل, كان الخبر بمثابة الصاعقة التي ضربت الأوساط الثقافية والفنية في ذلك الوقت ورغم حالة التكتم الشديد التي صاحبة الخبر.

عادل إمام يزوّج ابنته لنجل قيادي إخواني

حينها من ناحية الإعلام المصري إلا أن انتشار صور عقد القران والذي عُقد بمشيخة الأزهر وعقده شيخ الأزهر السابق بنفسه محمد سيد طنطاوي أكدت الخبر والذي أعتبره البعض في حينها مجرد إشاعة أو فرقعة إعلامية غير حقيقية إلا أن تداول الصور أكد بما لا يدع مجالاً للشك حقيقة الخبر.

غضب الرئيس مبارك

تسبب الزواج في حد ذاته في أزمة ثقة بين عادل إمام وبين الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي رفض الدعوة التي وُجهت إليه وكذلك نجليه علاء وجمال اللذين رفضا حضور حفل الزواج .

سارة عادل إمام

سارة عادل إمام، من مواليد عام 1977، وتبلغ من العمر حاليا (46 سنة) وهي الابنة الوسطى لعادل إمام التي أصر والدها على عدم السماح لها بالعمل في الفن، بسبب العادات والتقاليد التي يرفضها في مجال التمثيل، مثل القبلات وغيرها.

وتزوجت ساره عادل إمام من أحمد نبيل مقبل عام 2004 حيث بدأت قصة حبهما حيث كانا يدرسان سويًا بكلية الإعلام بالجامعة الأمريكية ، ولم تبدو أي مؤشرات في حينها لرفض الفنان المصري فكرة زواج ابنته وقال عن زوج ابنته أحمد بعد ذلك: تشرفت به لأنه شخص محترم وابن أصول.

وترك الزعيم عادل إمام لابنته الحرية في اختيار شريك حياتها تمامًا برغم الانتقادات والهجوم الذي تعرض له.

عيد ميلاد عادل إمام الـ83

من ناحية أخرى، احتفلت الصفحة الرسمية للزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ 83، الذي صادف يوم الأربعاء الموافق 17 مايو الماضي.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ عادل إمام مقطع فيديو للزعيم يجمع مجموعة من أعماله وأدواره الشهيرة، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلّق على الفيديو: «اليوم عيد ميلاد الفنان الكبير الأستاذ عادل إمام.. كل سنة وأنت طيب يا زعيم»، وتفاعل معه العديد من الجمهور والمتابعين ونجوم الفن مثل درة، التي قالت له: «كل سنة وأنت طيب يا زعيم».

وكتبت له الفنانة المصرية ياسمين جمال قائلة: «كل سنه وحضرتك طيب وبخير وصحة وسعاده دايمًا يارب».

وجاء الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، بنشر صورة له، والتعليق عليها: «اليوم عيد ميلاد الفنان الكبير صانع الابتسامة الزعيم عادل إمام.. كل سنه وأنت طيب يا زعيم».

كما قدم في التليفزيون أعمالا هامة من بينها: فرقة ناجي عطالله، أحلام الفتى الطائر، دموع في عيون وقحة، فلانتينو.

غياب الزعيم عن الساحة منذ 3 سنوات

وتغيب إمام عن الساحة منذ موسم دراما رمضان 2020، بعد قيامه ببطولة “مسلسل فلانتينو” بمشاركة عدد من النجوم الشباب.

ورغم غياب النجم الكبير فإن اسمه كان حاضرًا من خلال محبيه وجمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ “الزعيم” الترند، وهو اللقب الذي يحمله عادل إمام على مدار تاريخه الفني، بسبب مشاركة محمد إمام في فيلم “عمهم”، الذي طرح مؤخرًا في السينمات، حيث احتفى به الجمهور من محبي الزعيم عادل إمام، وتسببوا في تصدره.

إعتزال الزعيم التمثيل نهائيًا

النجم عادل إمام اعتزل الفن بشكل نهائي بعد 60 عام من الإبداع الفني، حيث أكد شخص مطلع داخل عائلة النجم الكبير عادل إمام، أنه قد اتخذ القائد قرارًا بالتوقف نهائية عن الفن، وأفاد المصدر بعدم صحة مشاركة الفنان عادل إمام في فيلم “الواد وأبوه”، إذ أنه لم يظهر في أي عمل فني جديد، واتخذ قراراً بالابتعاد عن عالم الفن بأي شكل.

وكانت آخر أعمال الفنان عادل إمام “مسلسل فلانتينو” الذي قدمه خلال موسم رمضان 2020، وشاركه في بطولة العمل كل من الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز والفنانة داليا البحيري وعدد آخر من النجوم الشباب.

شائعات عن وفاة عادل إمام:

من جهة ثانية، علّق المنتج عصام إمام، شقيق الزعيم عادل إمام، على حقيقة وفاة الفنان، بعد تداول أنباء عن وفاته على مواقع السوشيال ميديا.

وعبّر شقيق الزعيم عادل إمام عن استيائه من تلك الشائعات المزعجة، وقال أن الزعيم يتمتع بحالة صحية جيدة، ويقضي وقته وسط أحفاده ومحبيه داخل منزله.

وأوضح عصام إمام أن الزعيم يشارك مع أبنه محمد عادل إمام في فيلم يحمل اسم «الواد وأبوه»، ومن المقرر بدء التجهيزات الأخيرة للعمل وانطلاق التصوير بعد طرح الفنان محمد إمام فيلم عمهم في السنيمات.

مؤخرًا، أكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات صحافية خاصة لأحد المواقع المصرية أن الخبر الذي انتشر يفيد بوفاة عادل إمام ودخوله في غيبوبة شائعة، نافيا كل ما يتم تداوله ومؤكدا أن “الزعيم” بخير وصحة جيدة.

هذه الشائعة لم تكن الاولي التي تعرض لها الزعيم عادل إمام، فمنذ عده أشهر انتشر اشاعه اصابه الزعيم بمرض الزهايمر -على نهج والده الراحل- وتدهور وضعه الصحي ودخوله المتكرر إلى المستشفى.

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