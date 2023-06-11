الموت يغيب إعلامية مصرية شهيرة عن الحياة.. لن تصدّق من هي؟

كتب امير فتحي في الأحد 11 يونيو 2023 05:48 مساءً - توفيت الإعلامية فايزة واصف خلال الساعات الماضية بعد صراع مع المرض، وحزن الكثير على وفاتها من الوسط الإعلامي والفني.
جنازة الإعلامية فايزة واصف
من المقرر أن تقام جنازة الإعلامية فايزة واصف وتشييع الجثمان اليوم الأحد 11 يونيو بعد صلاة الظهر من مسجد الصديق في شيراتون.
رحلت عن عالمنا الإعلامية الكبيرة فايزة واصف وأعلن محمد توفيق، ابن شقيق الإعلامية خبر الوفاة، عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك.
وفاة الإعلامية فايزة واصف مقدمة برنامج حياتي
أعلن خبر وفاة الإعلامية الكبيرة فايزة واصف قائلًا: «عمتي الغالية الإعلامية القديرة فايزة واصف.. البقاء لله»، ونعاها عدد كبير من الإعلاميين والفنانين والكتاب من بينهم الإعلامي محمود سعد، والسيناريست عبد الرحيم كمال، والكاتب يسري الفخراني، ونعتها أيضًا الهيئة الوطنية للإعلام.
من هي فايزة واصف؟
فايزة واصف إعلامية ومؤلفة مصرية، تخرجت فايزة واصف في كلية الآداب قسم علم نفس واجتماع، ودخلت الإذاعة عام 1963، وحصلت على بكالوريوس فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج، ومن الإذاعة انتقلت للعمل في التليفزيون، وعرضت فكرة تقديم مشاكل المشاهدين ببرنامج «سيمي دراما»، حيث يتم عرض المشكلة في شكل تمثيلي.
واشتهرت فايزة واصف بتقديم برنامج «حياتي» على مدى حوالي 36 عامًا، فبعد المشكلة تستضيف علماء دين وأطباء نفسيين وعلماء اجتماع يشرحون ويوضحون للمشاهد رأى الدين أو الحالة النفسية أو الاجتماعية، ومن أشهر برامجها أيضًا «حياتي معاك»، وبرنامج «ربيع العمر» الذي يناقش قضايا المسنين، ثم شقت طريقها إلى عالم الفن ببرنامج منوعات بعنوان «أغنية اليوم».يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك «الخليج 365» وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر «الخليج 365»
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