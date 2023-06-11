شكرا لقرائتكم خبر عن جاريد ليتو يثير استغراب المارة بباريس بعد تسلقه أحد المبانى بغرابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين الممثل جاريد ليتو وهو يمارس هوايته المفضلة بغرابة، والممثلة في تسلق الجدران حينما تم رصده على مبنى في باريس بدون أحزمة الأمان، بعد أيام فقط من تسلق فندق في برلين، وهو الأمر الذى ذكر تقرير لموقع "ديلى ميل" أنه لا يعلم ما إذا كان يقوم بذلك للترفيه فقط أو لسبب آخر قد يرجع لإعلان دعائى أو أمر آخر.

وأضاف التقرير أن الممثل البالغ من العمر 51 عامًا لم يحاول الارتقاء بشكل خاص، لكنه لا يزال يحظى باهتمام عدد قليل من المارة الذين تجمعوا للمشاهدة.



جاريد ليتو

وفى شهر مايو الماضى، انتقدت الممثلة الأمريكية أوبري بلازا، تصرف الممثل العالمى جاريد ليتو لارتكابه خطأ مع ملابسه في حفل Met Gala لهذا العام، وكان المهرجان قد احتفى هذا العام بمصمم الأزياء الراحل كارل لاجرفيلد، الذي توفي في عام 2019.

في حين أن عددًا لا يحصى من الوجوه الشهيرة التي حضرت تكريمًا لمصمميهم المفضلين من خلال ارتداء ملابس أنيقة، ذهب جاريد ليتو بخيار أقل تقليدية وارتدى زي قطة لاجرفيلد، شوبيت.

بزى مستوحى من القط البورمي الأبيض المحبوب للمصمم، وصل الممثل والموسيقي مرتديًا زيًا كاملاً يغطي وجهه، مما يعني أنه لم يكن أحد يعرف من كان عند وصوله لأول مرة، وبعد فترة قصيرة، أزال ليتو القناع ليكشف عن نفسه بينما كان يسير على السجادة الحمراء في نيويورك.

ولهذا انتقدت بلازا تسرع ليتو، مؤكدة أنه دمر لغز الزي عن طريق إزالة القناع في وقت مبكر جدًا، حيث قالت لـ موقع "variety"، " كان يجب أن يحتفظ بها لفترة أطول ".