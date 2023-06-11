شكرا لقرائتكم خبر عن حفل ختام مسابقة فرنسيسكان جوت تالنت Franciscan Got Talent فى موسمها الأول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُقيم حفل ختام مسابقة فرنسيسكان جوت تالنت Franciscan Got Talent في موسمها الأول، والتي نظمتها الرهبنة الفرنسيسكانية بمصر بالتعاون مع المركز الكاثوليكي المصري للسينما.

بدأ الحفل بفيلم تسجيلي تناول بعضاً من المشاركات والتصفيات للطلاب الموهوبين في مجال الشعر والغناء والموسيقى والتمثيل الفردي والجماعي من مختلف المراحل العمرية.

ثم صعدت للمسرح الإعلامية لميس سلامة لتقديم فقرات الحفل، حيث بدأت بالترحيب بجموع الفنانين والمكرمين والحاضرين من الأهالي والأطفال، ثم قامت بتقديم الأب مراد مجلع الرئيس الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر لإلقاء كلمته، ثم جاءت كلمة الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما.

وبعدها بدأت الفقرات الفنية المقدّمة من الطلبة الموهوبين في الغناء والعزف والتمثيل. ثم استدعت كلاً من سيادة المطران كلاوديو لوراتي مطران اللاتين بمصر والمطران توماس عدلي مطران الجيزة للأقباط الكاثوليك والأب مراد مجلع رئيس الرهبان الفرنسيسكان بمصر والأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي للسينما والأب مخلص مصري لتوزيع الجوائز والتكريمات.

جاء أولاً تكريم بعض من رموز الفن وهم: الموسيقار هاني مهنا والفنانة شيرين والفنان أحمد سلامة.

وبعد ذلك تم تكريم لجنة التحكيم التي قامت بتضحياتِ عديدة لاختيار المواهب المتميزة من أبناء مدارس الفرنسيسكان وهم: الفنانة مادلين طبر والفنانة ندى بسيوني والمخرج رضا شوقي والفنان حمزة العيلي والفنانة لقاء سويدان.

كما منح الأب بطرس دانيال درع المسابقة للإعلامية المتألقة لميس سلامة التي تشارك بتقديم جميع ندوات وفعاليات المركز الكاثوليكي.

بعد ذلك جاءت اللحظات الحاسمة، والتي تم خلالها الإعلان عن الجوائز التي أقرّتها لجنة التحكيم، لتكريم الأطفال الموهوبين، وقد قررت لجنة المسابقة بالتعاون والتنسيق بين الرهبان الفرنسيسكان بمصر والمركز الكاثوليكي المصري للسينما أن يتم منح جوائز مالية للأطفال الفائزين، تشجيعاً لهم على المزيد من التدريب لتنمية مواهبهم، وتحفيزًا لمن لم يحالفه الحظ هذا الموسم بالعمل على نفسه أكثر وأكثر ليكون من بين الفائزين في الأعوام القادمة، حيث تنوعت مجالات الجوائز لتشمل العزف والغناء والشعر والمونودراما والمسرح.