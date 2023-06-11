شكرا لقرائتكم خبر عن سماح أنور بأكثر من إطلالة غريبة ومختلقة بأحدث فوتوسيشن فى 5 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت الفنانة سماح أنور الجدل على صفحات السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية بعدما خضعت لجلسة تصوير جديدة من أجل الظهور فى إحدى المجلات، وظهرت خلال الصور التي نشرتها بشكل متتالى على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك على مدار الأيام الماضية، بأكثر من لوك غريب وغير معتاد،سواء من ناحية الملابس أو المكياج وهو ما جعلها حديث مواقع التواصل الاجتماعى.

وشاركت سماح أنور في شهر رمضان الماضى خلال مسلسل الصندوق المكون من 15 حلقة وبطولة أحمد داش هدى المفتي، علي قاسم، سماح أنور، كريم سرور، بسام رجب، محمد التاجى، كريمة منصور، وعدد من ضيوف الشرف، منهم ريهام عبد الغفور، تارا عماد، أحمد خالد صالح من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبد المنعم.

وتستعد سماح أنور خلال الأيام المقبلة لاستئناف تصوير مشاهدها في مسلسل "بطن الحوت" المكون من 15 حلقة، ومن بطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، يوسف عثمان، هاجر السراج، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، تامر حبيب، حسام الحسيني، حسن أبوالروس، وآية عبدالرازق، وضيوف شرف منهم أمينة خليل، غادة عادل، بسمة، تامر حبيب، أحمد وفيق، ومن تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

وسبق وشاركت سماح أنور فى مسلسل "الليلة واللى فيها" المكون من 6 حلقات والذى تم عرضه على إحدى المنصات الرقمية العام الماضى، وهو بطولة زينة، محمد شاهين، مطرب الراب أبى يوسف، سماح أنور، علاء مرسى، آلاء سنان، بكرى خالد، وليد حامد، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة ودارت أحداثه في اطار من الاثارة والتشويق.



سماح انور



سماح انور بلوك مختلف



الفنانة سماح انور



سماح انور فى احدث جلسة تصوير